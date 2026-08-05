Un acuerdo histórico

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras semanas de negociaciones y una reunión bipartita que comenzó el lunes y duró aproximadamente 18 horas, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cuatro cámaras empresariales del sector llegaron este martes a un preacuerdo, que contempla la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana.

El nuevo convenio colectivo tendrá una duración de cinco años y resta que lo apruebe la asamblea del Sunca. El acuerdo es considerado histórico por el presidente del sindicato, Richard Ferreira, quien explicó que comprende “crecimiento del salario”, pero también “una reducción progresiva de una hora durante los primeros cuatro años que garantiza que al final se trabajará 40 horas semanales y sin pérdida de salario”. El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, sostuvo que el alcanzado “es un preacuerdo muy importante por varias razones, y una de ellas es que el Sunca ha tenido una plataforma con ejes grandes y trascendentes, como la reducción de la jornada laboral, pero otros también”. Subrayó que “se llega a las 40 horas semanales de trabajo de manera escalonada y se hace un convenio por primera vez a cinco años. Entonces, creo que son todos puntos a destacar”.

Este jueves habrá una reunión clave entre el presidente Yamandú Orsi y el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, para saber si la Rendición de Cuentas tiene los votos en Diputados o no. Manini Ríos le llevará al mandatario seis propuestas para integrar al proyecto de ley. La presidenta de la comisión que trata la iniciativa del Poder Ejecutivo, la frenteamplista Sylvia Ibarguren, dijo sobre los planteos de CA que no le parecen “viables”, porque “los recursos no están”. Consultado sobre la reunión, el diputado electo por CA Álvaro Perrone dijo que “no está informado de nada” al respecto.

El trabajo científico “Asociaciones entre el uso activo y pasivo de las redes sociales y efecto en la ansiedad en adolescentes de todo el mundo”, basado en la encuesta 2022 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, y que incluyó a jóvenes de 15 y 16 años de 47 países, entre ellos Uruguay, señala que “tanto el uso activo como el pasivo de las redes sociales se asociaron con el efecto ansioso”.

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