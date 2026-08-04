“Las mejores decisiones”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este lunes, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, estuvo en la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las OPV al astillero español Cardama. Tras seis horas de comparecencia, Lazo habló con la prensa acompañada por legisladores oficialistas y dijo que las decisiones que tomó el actual gobierno, como la rescisión del contrato con Cardama, “son las mejores decisiones en lo que tiene que ver con el bien público y los intereses del Estado” y están “fundadas absolutamente”. Lazo también hizo un llamado a abroquelarse “en función de los intereses del Estado frente a un fraude del que ha sido víctima”. Por su parte, legisladores de la oposición declararon que no habían quedado satisfechos con las palabras de Lazo y hasta la acusaron de mentir.

También este lunes sesionó el directorio del Partido Nacional (PN) y trató, entre otros temas, la celebración de los 190 años del partido. Una de las actividades más importantes de los festejos será un acto el domingo 9 en la plaza Matriz, en el que hablará el expresidente Luis Lacalle Pou. Según el exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat, que integra el directorio del PN, el domingo no esperan “otra cosa que un discurso bien blanco de Luis”.

Además, Uruguay fue sede del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas. Uno de los temas que estuvieron sobre la mesa fue la elección para la secretaría general de la ONU y el consenso alcanzado en el marco de la Celac para que “una persona de América Latina y el Caribe encabece” la principal oficina de la ONU, según dijo el canciller uruguayo, Mario Lubetkin. Sin embargo, hay tres nombres y aún no hay acuerdo en los países del bloque. “Debemos conversar, buscar los necesarios entendimientos para que ese nombre tenga un respaldo integral de todos nuestros países. No dejemos pasar esta oportunidad si queremos ser relevantes en el mundo”, añadió Lubetkin en su discurso en el encuentro. Uruguay aún no ha oficializado su apoyo a ningún candidato, como sí lo hicieron Brasil y México, que apoyan a la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Lubetkin también habló con la prensa sobre el diálogo que existe con Estados Unidos para que Uruguay reciba a deportados desde ese país, y sostuvo que “no hay una propuesta” del gobierno de Donald Trump, y aclaró que “Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa, para enviar inmigrantes de tercera generación”. Sobre este punto, se pronunció la Vertiente Artiguista, que reafirmó que Uruguay “es un país de acogida y abierto a los migrantes de todo el mundo”, pero “el gobierno uruguayo no debe quedar asociado” con la “política discriminatoria” del actual gobierno de Estados Unidos, “manteniendo las reglas del derecho internacional y de los derechos humanos”. También opinó sobre el tema el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Fernando Gambera, quien en diálogo con la diaria Radio dijo que la noticia del diálogo con Estados Unidos “no solo sorprendió; generó, digamos, una reacción contraria [que] yo diría [que fue] unánime”.

Hasta mañana.