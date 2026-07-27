Vecinos tensos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para que brinde aclaraciones sobre la relación bilateral entre ambos países después de que el presidente argentino, Javier Milei, insultara a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la convención del Partido Liberal en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. Sin mencionarlo explícitamente, el líder libertario calificó a Lula de “zurdo”, “ladrón” y “presidiario”, de acuerdo con lo que informó La Nación. También lo acusó de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor del candidato peronista Sergio Massa.

Según medios brasileños, se espera que el embajador Bitelli llegue a Brasilia este lunes y se reúna con el canciller Mauro Vieira en el Palacio Itamaraty, la sede diplomática del país. A su vez, la cancillería que lidera Vieira convocó al principal representante diplomático argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

En el plano de la política local, cerca de 500 militantes y dirigentes asistieron el sábado al congreso nacional de Alianza País, el sector más votado del Partido Nacional. Allí, su líder, el senador Javier García, insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo para “modificar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos” y, sobre la posibilidad de ir a las urnas bajo el lema Coalición Republicana en las próximas elecciones, señaló: “Tenemos la obligación política de hacer todos los esfuerzos y dejarnos de embromar para votar unidos quienes tenemos que votar unidos”.

Ante las declaraciones sobre los allanamientos nocturnos, en particular, dirigentes del Frente Amplio coincidieron en estas horas en que se trata de una propuesta “inútil”, “innecesaria” y “oportunista”. “Me parece que lo que muestra el Partido Nacional es una actitud totalmente errática en materia de seguridad”, dijo a la diaria el senador Eduardo Brenta, uno de los representantes del oficialismo en los Encuentros por Seguridad. En tanto, el diputado Sebastián Valdomir recordó que “hace menos de dos años hubo una propuesta de reformar la Constitución mediante un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos y eso no lo llevó la ciudadanía”.

Por otra parte, una iniciativa privada busca instalarse frente a la isla del Padre, en Rocha, y genera conflicto socioambiental en la cuenca de la laguna Merín: vecinos de la zona e investigadores advierten que el sitio forma parte de un humedal de importancia ambiental.

Además, en nuestro suplemento de Deporte:

Hasta mañana.