Acuerdos y desacuerdos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El PIT-CNT reclamó que el gobierno desestimó la recomendación del Diálogo Social que propone que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) se desvinculen del manejo de las cuentas de ahorro individual, pero que mantengan la función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales. El cuestionamiento llega un día después de que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informaran las líneas de acción que implementará el Poder Ejecutivo con base en lo que surgió del Diálogo Social, y que la lista no incluyera esa sugerencia.

La central sindical expresó en un comunicado que “llegar a acuerdos implica un largo proceso de acercar posiciones, con compromiso, disposición y voluntad política”, y afirmó que los acuerdos “están para cumplirse”. Sobre la medida en sí, aseguró que, “si bien no iba a eliminar las AFAP ni la presencia del lucro financiero que se nutre de los aportes de los trabajadores, implicaba, al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta”. Más tarde, Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo a Subrayado que la “regresión en los acuerdos” sobre las AFAP por parte del gobierno “consolidó la idea de ir a una movilización” en los primeros días de agosto, una propuesta que se tratará el jueves en la Mesa Representativa de la central sindical.

En el capítulo judicial, hubo novedades sobre dos casos de gran atención mediática. Por un lado, el síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, presentó ante el juez de Concurso el informe con la verificación de créditos de acreedores del fondo ganadero y el inventario con números oficiales de la situación, documentos que revelaron la existencia de un pasivo de 387,6 millones de dólares. Según supo la diaria, todavía queda pendiente la verificación del crédito presentado por la Dirección General Impositiva, que se estima en unos 6,4 millones de dólares.

Por otro lado, comenzó la audiencia de control de acusación en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín por delitos sexuales. La Fiscalía pidió para Penadés una condena de 16 años de penitenciaría por diez delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de atentado violento al pudor, un delito de asociación para delinquir y cohecho. En tanto, para Mauvezín, pidió una condena de 6 años de penitenciaría por los delitos de contribución a la explotación sexual. Sus defensas objetaron la acusación y, entre otras cosas, solicitaron conocer la fecha de nacimiento de las víctimas.

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