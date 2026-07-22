John Healey pronuncia su primer discurso ante todo el personal en el Ministerio de Hacienda, el 21 de julio, en el centro de Londres.

Gran Bretaña tiene un nuevo gobierno y el martes se reunió para su primera reunión de gabinete bajo la dirección del nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos?

Reducir el costo de vida y acabar con la falta de vivienda

El primer ministro volvió a declarar estas prioridades ayer y su gobierno ya había anunciado las primeras medidas antes de la reunión del gabinete. A partir del 1° de octubre, el IVA sobre la electricidad para hogares, que hasta ahora es del 5%, quedará exento durante seis meses, anunció el Ministerio de Finanzas. El ahorro por hogar alcanza una media de algo más de 50 euros en uno de los países con la energía más cara de Europa.

El coste de esta medida se sitúa en 850 millones de libras (algo menos de 1.000 millones de euros). Se dijo que esto se compensará con la finalización del programa para introducir pruebas de identidad digitales, que Burnham canceló. Sin embargo, el exlíder laborista Darren Jones, cercano a Starmer, explicó que este programa aún no se había financiado y, por tanto, su cancelación no libera ningún dinero.

Se han prometido más medidas, pero no están confirmadas. Entre ellas, la reintroducción del tope de precios para los viajes en ómnibus en transporte público, que fue abolido por Starmer, a 2 libras (2,35 euros) y una reducción de los impuestos comerciales a restaurantes.

“Tenemos que ser un gobierno que baje el coste de la vida, y considerar todas las posibilidades que eso supone”, dijo Burnham en la reunión del gabinete ayer. “¿Qué podemos hacer para quitar un poco de presión a la gente, darles esa sensación de que la ayuda está en camino, para que puedan tener la esperanza de que las cosas mejoren?”.

En cuanto a las personas sin hogar que duermen en las calles, en su discurso inaugural el lunes en Downing Street, Burnham manifestó su preocupación por este asunto. El anuncio, sin embargo, fue inmediatamente desmontado por los críticos, recordando el historial de Burnham como alcalde de Mánchester.

Esto plantea la cuestión de si el nuevo gobierno subirá los impuestos o el déficit presupuestario en otoño, o si tendrá que adoptar medidas de austeridad impopulares al final. Aún no se ha aclarado cómo se financiará el aumento del gasto militar o la construcción de más viviendas sociales. El nuevo canciller de Hacienda, John Healey, ya ha instado a sus colegas del gabinete a ejercer “disciplina de gasto”, como hizo su antecesora, Rachel Reeves. Es exactamente el mismo dilema que causó el fracaso del gobierno anterior.

Política exterior y de defensa

El veterano exmilitar Dan Jarvis fue destituido como secretario de Defensa y reemplazado por el exsecretario de Sanidad Wes Streeting, que no tiene experiencia en el campo. Sin embargo, el hecho de que haya podido movilizar más fondos para el sistema sanitario estatal como ministro de Sanidad habla a su favor.

El gobierno de Starmer estaba roto, entre otras cosas, por la cuestión de si había más dinero para el ejército. El nuevo canciller de Hacienda, John Healey, que dimitió como secretario de Defensa en junio, había exigido en vano que Gran Bretaña cumpliera los objetivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de invertir el 3% del producto interno bruto en defensa para 2030 y el 3,5% para 2035. El gobierno solo le prometió un 2,85%, y Jarvis poco pudo hacer para cambiar eso. Unos días después, Starmer anunció su dimisión como primer ministro. ¿Puede Healey, ahora al otro lado de la mesa de negociaciones, implementar sus propios deseos anteriores?

Ed Miliband, como nuevo ministro de Asuntos Exteriores, probablemente tendrá dificultades en la diplomacia internacional, ya que aparece como representante del ala izquierda del laborismo. Cuando Starmer permitió que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar Irán, Miliband estuvo en la minoría opositora. Ahora es el contacto diplomático del gobierno de Estados Unidos.

El historial de Miliband como líder del Partido Laborista de 2010 a 2015 también es polémico. En agosto de 2013 se opuso a la participación británica en un ataque militar planeado y liderado por Estados Unidos contra la dictadura siria de Bashar al Assad, debido al uso de armas químicas que causaron miles de muertos civiles. El entonces primer ministro británico, el conservador David Cameron, perdió así la votación parlamentaria, y el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, canceló toda la operación militar. Esto, en retrospectiva, se ve como un fracaso de Occidente que prolongó la guerra en Siria y animó al presidente ruso, Vladimir Putin, a atacar Ucrania al año siguiente.

El dúo Miliband-Streeting no representa la determinación militar, y se sabe que el propio Burnham tiene poco interés en la política exterior. No es casualidad que ayer un buque de guerra ruso en el canal de la Mancha, por donde pasan regularmente petroleros de esa bandera bajo escolta militar, realizara ejercicios de tiro con munición real. Un buque de guerra británico que seguía a la fragata unos 70 kilómetros al sur de Plymouth, a una distancia de dos millas, se retiró a cinco millas tras las advertencias rusas, según la BBC. El incidente se considera una provocación deliberada para poner a prueba al nuevo gobierno de Londres, y Rusia ha mantenido la ventaja.