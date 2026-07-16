Transferencias, ¿para qué?

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La propuesta de crear una asignación única para la infancia y la adolescencia que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas ha generado un intenso debate entre el oficialismo y la oposición. El planteo del gobierno elimina las restricciones que afectan a la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que solo puede utilizarse para la compra de alimentos y productos de primera necesidad. El oficialismo defiende esta eliminación, así como el cobro de las transferencias en dinero en efectivo, y que las familias puedan decidir en qué gastar, mientras la oposición cuestiona que esta modalidad genera una pérdida de la “trazabilidad del dinero”, porque se podría utilizar para la compra de artículos que no sean de primera necesidad sin que eso tenga algún control del Estado. “Cobran la transferencia para los niños y se compran un celular nuevo, cobran la transferencia para los niños y se van a gastarlo, vayan a saber a gastarlo en qué”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry, mientras que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, rechazó el “sentido punitivo de observar el detalle de lo que hacen las personas con los recursos”. Seguramente una discusión que continuará.

A raíz de una denuncia presentada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, el organismo emitió una resolución en la que concluye que un femicidio ocurrido el 19 de marzo de 2025 en Montevideo estuvo precedido por “incumplimientos” y “deficiencias” en la respuesta del Estado que “vulneraron el deber de debida diligencia reforzada en materia de violencia basada en género”, y recomienda una serie de acciones a distintas instituciones públicas.

Este miércoles, Uruguay se convirtió en el quinto país de América del Sur y en el 39º en el mundo en implementar el sistema de alerta temprana Amber (America’s Missing: Broadcast Emergency Response, por su siglas en inglés), que surgió en Estados Unidos en 1996. El sistema consiste en la rápida difusión de información y la coordinación entre organismos estatales para la ubicación de personas menores de 18 años desaparecidas.

También, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el Poder Ejecutivo revertirá la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de cobrar timbres en la salud; y el triunfo épico de Argentina sobre Inglaterra, que metió a la albiceleste de nuevo en una final de un mundial de fútbol.

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