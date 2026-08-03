Por un cuarto mandato

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La campaña electoral en Brasil comenzará el 16 de agosto. Ese día el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezará un acto en el estadio Primero de Mayo de Vila Euclides, en la localidad paulista de São Bernardo do Campo, donde el líder del Partido de los Trabajadores (PT) forjó su carrera política. Este domingo, el PT oficializó a Lula como candidato a la presidencia y repetirá fórmula con Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB), como candidato a la vicepresidencia. Para las elecciones del 4 de octubre, además del PT y del PSB, apoyan a Lula el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Verde, el Partido Democrático Laborista y el partido Rede. En el acto de oficialización de su candidatura, Lula, cuyo principal oponente es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la soberanía de Brasil y dijo: “Quienes cumplieron pueden prometer más. No hicimos todo, pero estamos avanzando”.

En el plano local, este sábado se reunió la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio (FA), integrada por autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores, intendentes y dirigentes. Tras la instancia, el presidente del FA, Fernando Pereira, anunció que la mesa se reunirá una vez por mes –algo inédito hasta ahora– para coordinar “la acción política permanente, que es el FA, y las acciones concretas para cambiar la vida de la gente, que es el gobierno y, eventualmente, el Parlamento con proyectos de ley”. Pereira admitió que hay “problemas de gestión política” para que los avances, concreciones y “el programa –que se está cumpliendo– finalmente lleguen al resto de la sociedad”.

Mientras tanto, en Diputados se sigue estudiando la Rendición de Cuentas. Uno de los artículos del proyecto propone exonerar de IVA a las compras de materiales de construcción para las cooperativas de vivienda, una reivindicación histórica del movimiento cooperativo. Sin embargo, legisladores de la oposición cuestionan que la renuncia fiscal prevista no alcanza para cubrir la cantidad de viviendas que se construirán en esta modalidad, mientras que el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Enrique Cal, dijo que no se puede medir el impacto que tendrá la medida “hasta no tener bien definida toda la estructura de cómo se va a hacer el descuento del IVA”.

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Hasta mañana.