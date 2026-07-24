Pulseadas varias

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció este jueves que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump impondrá aranceles adicionales de entre 10% y 12,5% a un grupo de 60 países entre los que se encuentra Uruguay. La entidad informó en un comunicado que la medida se debe a que los países sancionados no impusieron ni aplicaron de manera eficaz “la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”, según lo que arrojó una investigación llevada a cabo por el gobierno estadounidense. En el caso de nuestro país, el gravamen pasará de 10% a 12,5%.

En el terreno político local, continúan las repercusiones tras la decisión del Poder Ejecutivo de desestimar una de las sugerencias del Diálogo Social que planteaba desvincular las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) de la administración de las cuentas de ahorro individual, preservando su función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales, y que las cuentas de los afiliados sean gestionadas por un organismo público, de manera centralizada. La medida generó malestar en el PIT-CNT, que resolvió convocar a un paro general parcial para el martes 11 de agosto, entre las 9.00 y las 13.00, con movilización. Distinta fue la reacción de la Asociación Nacional de AFAP, que destacó que “la administración de las cuentas individuales y la responsabilidad fiduciaria de las AFAP en su administración se mantengan como principio del sistema”.

Por otro lado, hubo declaraciones cruzadas entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sobre el estado de situación del proyecto de inversión de la empresa HIF Global, que en el período pasado firmó un memorando de entendimiento con el Estado uruguayo para construir una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde en Paysandú. Este jueves, el dirigente nacionalista dijo a Radio Sarandí que el gobierno uruguayo “tiene que expedirse” sobre el asunto porque “se ha tomado más tiempo del que se debería tomar”. Consultada al respecto, Cardona señaló que la iniciativa “se anunció por parte del presidente Lacalle Pou en 2022” y que, hasta 2024 –cuando se firmó el memorando–, “nada ocurrió”. “En ese momento no lo vi preocupado por los plazos”, apuntó.

En la sección Justicia, Lucía Chu trae los detalles de la resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que declaró como sitio de memoria el apartamento donde vivió la maestra Elena Quinteros, desaparecida durante la dictadura cívico-militar; y en Feminismos Stephanie Demirdjian indaga en el movimiento ultraconservador que busca prohibir el voto de las mujeres en Estados Unidos e implementar “un voto por hogar” –un hogar en el que el “padre de familia” toma todas las decisiones–.

Además, en nuestro suplemento de Cultura, especial La Odisea:

Hasta el lunes.