“Cerrar la brecha de la meningitis”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció el miércoles que se ampliarán los rangos etarios alcanzados por la campaña de vacunación contra la enfermedad meningocócica, a la que podrán acceder de forma gratuita las niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 15 años. En una rueda de prensa, la jerarca explicó que el despliegue de la campaña a los nuevos tramos etarios será escalonado y que la idea es “incorporar a todos los niños” de manera paulatina hacia fines de agosto. Está previsto que el Ministerio de Salud Pública habilite en su sitio web un sistema de agenda digital obligatoria a partir del lunes de la semana próxima.

“Pueden tener la garantía de que vamos a ir generando que todos los niños de entre 2 y 18 años puedan tener la vacuna de forma gratuita en este marco de aumento inusual de casos, que estamos controlando día a día”, señaló Lustemberg, y exhortó a “que no dejemos de vacunarnos”. La pediatra Soledad Iglesias, integrante del Observatorio del Sistema de Salud del Centro de Investigaciones Económicas, dijo a la diaria que el grupo valoró positivamente el anuncio y recordó que la necesidad de garantizar su acceso gratuito a niños de entre 2 y 10 años es uno de los planteos que hicieron en un reporte publicado en las últimas semanas que, entre otras cosas, convoca a “cerrar la brecha de la meningitis”.

Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunió el miércoles con la bancada del Frente Amplio (FA) para explicar la decisión del gobierno de no acoger la propuesta de desvincular a las administradoras de fondos de ahorro previsional de la administración directa de las cuentas de ahorro individual, que había surgido en el marco del Diálogo Social. Tras la reunión, el diputado del FA Carlos Varela Nestier dijo que, si bien “es cierto” que el planteo no fue contemplado “en estas primeras medidas”, de todos modos se “va en la dirección de empezar a centralizar el sistema”.

En tanto, legisladores de la oposición manifestaron su intención de “seguir insistiendo” para habilitar los allanamientos nocturnos, después de que el lunes, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, se expresó a favor de esa medida para estar “un paso más adelante” que los narcos, quienes, según señaló, guardan la droga de noche “porque saben que la norma los favorece”.

En el terreno judicial, hubo novedades en el caso de las Muchachas de Abril porque el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno ratificó la condena a 30 años de penitenciaría contra el ex comandante en jefe del Ejército Juan Rebollo como coautor de los asesinatos de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974.

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