Por el derecho a la verdad

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La bancada del Frente Amplio en el Senado presentó un proyecto de ley para establecer los denominados “juicios por la verdad”, con el objetivo de “esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado” y así “tutelar el derecho a la verdad de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocerla”, según se lee en el texto. La iniciativa establece un procedimiento judicial especial que apunta a que se conozca la verdad sobre los hechos en cuestión, y no a imponer sanciones penales.

El articulado señala que se priorizarán “aquellos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas y otros graves delitos que marcaron la historia nacional”. Sin embargo, la idea es que estos procesos no se limiten solo a situaciones vinculadas con el terrorismo de Estado, sino que también se puedan aplicar en casos de abuso sexual u otras violaciones graves a los derechos humanos, por lo que podría haber algunas modificaciones, señaló a la diaria el senador frenteamplista Eduardo Brenta, uno de los impulsores del proyecto.

En el capítulo sobre iniciativas parlamentarias dirigidas a poblaciones en situaciones de vulneración de derechos también aparece el nombre de la diputada colorada Nibia Reisch, que, tras conocerse el caso del residencial clandestino que funcionaba en La Unión, solicitó que se retome el tratamiento de un proyecto de ley contra el maltrato a las personas adultas mayores que presentó en febrero de 2025. La propuesta establece penas de “seis meses de prisión a tres años de penitenciaría y con la inhabilitación posterior de ejercer la profesión, empleo u oficio del cuidado voluntario o remunerado de personas por un lapso de diez años” para quien ejerza “cualquier tipo de violencia física, psíquica, emocional, sexual, patrimonial o económica, abuso o trato humillante a un adulto mayor que esté a su cuidado, sea o no remunerado”.

En el terreno educativo, el Ministerio de Educación y Cultura presentó oficialmente el nombre de Carlos Batthyány como futuro rector de la Universidad Tecnológica. Todavía falta que el Poder Ejecutivo concrete el envío de la propuesta al Senado, que debe aprobar la venia por dos tercios de votos, pero es casi un hecho que el investigador y actual director del Institut Pasteur de Montevideo será confirmado en el cargo.

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