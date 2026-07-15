Delcy Rodríguez fusionó la cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior, que será liderado por el exembajador en Washington

Paralelamente, el oficialismo y un sector de la oposición accedieron a conformar una “hoja de trabajo conjunta” promovida por Estados Unidos, que comenzará a funcionar el 1º de agosto.

En el marco de las reformas que están habiendo en Venezuela en el contexto de la tutela que está ejerciendo la administración estadounidense que lidera Donald Trump sobre el gobierno que tiene como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, la mandataria anunció este martes una reestructuración de su gabinete.

De acuerdo con lo que informaron medios locales, la cancillería venezolana, el denominado Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, se fusionará con la cartera de Comercio Exterior, los que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior.

A la cabeza del nuevo ministerio estará Félix Plasencia, un diplomático de carrera, de 53 años, quien entre el 2 de febrero de este año y hasta este martes ejerció el cargo de embajador de Venezuela en Washington en el contexto de la reanudación de las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, que habían estado rotas de hecho durante siete años, pero que se reanudaron rápidamente tras el secuestro y la deportación a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Plasencia ya había sido canciller venezolano entre 2021 y 2022, y su valor como diplomático se refleja en que, además de ser el embajador de su país en Estados Unidos, había ejercido el cargo en Reino Unido, China y Colombia.

En el marco de esta reestructura en el gobierno que obviamente contó con la supervisión y el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez informó que Johann Álvarez Márquez fue designado como nuevo encargado de negocios de Venezuela en Washington. Además, de acuerdo con lo que informó la cadena oficialista Telesur, quien hasta ahora era el canciller venezolano, Yván Gil, pasará a desempeñarse como ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

Para el politólogo venezolano Daniel Arias, el cambio de Gil puede considerarse una “degradación” y esta obedece a sus “continuas declaraciones imprudentes, donde seguía refiriéndose al gobierno de Estados Unidos y sus aliados con un lenguaje que era más acorde con la época del gobierno de Nicolás Maduro”, según expresó al diario colombiano El Tiempo.

Para Arias, en el caso de Plasencia, el funcionario recibe “un premio por su completa fidelidad al discurso y al trabajo que está haciendo Delcy Rodríguez”. Ante ello, no solamente asumirá el control de la cartera de política exterior, sino que al fusionarse con Comercio Exterior tendrá el control de todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales y políticas del Estado venezolano con los aliados actuales.

“Va a ser la persona encargada de firmar todos los acuerdos comerciales y políticos que haya que firmar con el gobierno de Estados Unidos a través de Marcos Rubio. Así que no cabe duda que es un reacomodo importante en política exterior”, explicó Arias.

Más cambios con impulsados desde Washington

Paralelamente a las modificaciones dentro del Poder Ejecutivo, este martes Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el órgano unicameral legislativo de Venezuela, anunció en un comunicado publicado en su cuenta de X el inicio de una “hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional 2015-2020 a partir del próximo 1º de agosto”. En el comunicado, Jorge Rodríguez, quien es el hermano de Delcy, resaltó que el inicio de la “hoja de trabajo conjunta” es también parte de “la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta”.

El anuncio se produjo casi cuatro semanas después de una reunión en Caracas entre Jorge Rodríguez y la exdiputada Dinorah Figuera, que regresó brevemente a Venezuela luego de casi ocho años en el exilio. Figuera había sido electa presidenta de la Asamblea Nacional en los comicios celebrados en 2015, que fueron desconocidos en ese momento por el gobierno que lideraba Nicolás Maduro. Este martes, también en un comunicado en X, Figuera informó sobre el acuerdo al que llegó con Rodríguez, aunque con un texto diferente.

Figuera dijo que asumía “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral [...] que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Según un comunicado de los exparlamentarios opositores, que publicó Figuera en X, la agenda priorizará “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política”. El comunicado recibió el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien lo compartió en su cuenta oficial de X pocos minutos después de su publicación.

En este sentido, de acuerdo con lo que informó la agencia Associated Press, Estados Unidos fue el principal promotor de la iniciativa. Se espera que la agenda sirva de “hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática”, indicó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Washington entiende que la agenda debe contemplar prioridades tales como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguardia de las libertades cívicas “esenciales para un debate político abierto”, destacó el escrito publicado en la página del Departamento de Estado luego de la reunión entre Rodríguez y Figuera.