Malos pasos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras confirmarse que existe una negociación en curso entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, para que Uruguay reciba migrantes deportados desde el país norteamericano, hubo varios pronunciamientos críticos con la iniciativa. El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que “no es una política de Uruguay ser el basurero de la administración Trump”, mientras que su colega Gustavo González señaló que Uruguay debe tener “las fronteras abiertas para todos los que quieran venir”, pero aclaró que “otra cosa es el deportado”. “Me parece que sería un mal paso”, sostuvo.

También opinó del eventual acuerdo el senador blanco Sergio Botana, quien expresó que la negociación es “de esas cosas rarísimas de una política exterior zigzagueante a la cual le encanta codearse con la izquierda en todos lados, pero después tiene que ir a cometer actos de adulonería con el imperio”. También se mostró crítico con la iniciativa el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Uruguay “no debería ser cómplice de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos”, afirmó el dirigente sindical. “Tenemos que ser siempre muy celosos de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía democrática, de una línea histórica en Uruguay, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, como país chico que somos, de manejarnos con el derecho internacional, de manejarnos con los derechos humanos” y “nunca” ser “cómplices de estas aberraciones que están a la moda”, subrayó.

En materia económica, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió con el presidente Yamandú Orsi, con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa. Sobre su reunión, Oddone dijo que el FMI toma a Uruguay como ejemplo que va a “usar en otros países, mostrando cómo la fortaleza fiscal y la fortaleza de las instituciones fiscales contribuyen al mejor desempeño económico”.

A nivel internacional, ayer, miles de inmigrantes llegaron a la localidad autónoma española de Ceuta, ubicada sobre la costa africana del Mediterráneo, para ingresar a pie o nadando a territorio español. En el intento, 15 personas murieron. Según fuentes policiales, más de 10.000 personas ingresaron de manera irregular al enclave español y, por lo tanto, a la Unión Europea. España desplegó a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta. El País de Madrid informó además que, ante la gravedad de la situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará hoy al enclave con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Hasta el lunes.