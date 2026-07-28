Antes y después de las balaceras

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En lo que va del año, 13 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados y 27 sufrieron heridas de bala en Uruguay, según el conteo que realiza la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS). El último caso tuvo lugar el viernes pasado, en la rambla del Parque Rodó, cuando una balacera dejó como saldo cinco personas heridas de bala –entre ellas, un adolescente de 14 años– y un niño de 12 asesinado. La socióloga Paula Baleato, integrante del colectivo, analizó la situación en la diaria Radio, donde señaló que la problemática debe abordarse pensando en “un antes, un durante y un después”, en referencia a la prevención de estos episodios de violencia, a “qué pasa” con las infancias y adolescencias “cuando se generan los operativos policiales”, y “qué pasó” con el entorno comunitario y familiar del niño que fue asesinado.

En ese sentido, remarcó que no existe un “protocolo específico de actuación” y exhortó a elaborar “una hoja de ruta que sea común a todos los organismos y que sea coherente entre los distintos organismos para el día después de una balacera”. A su vez, Baleato expresó preocupación por los heridos, que no se sabe “si murieron o si viven, y en qué condiciones funcionales quedaron, además de los temas de salud mental”, y advirtió que “hoy tenemos barrios en Montevideo, y en realidad en otras partes también del país, donde hay niños que se están criando en un contexto de guerra”.

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública habilitó la agenda para vacunar contra el meningococo a adolescentes de entre 11 y 15 años. La directora general de Salud, Laura Llambí, dijo en conferencia de prensa que hay más de 400 vacunatorios distribuidos en todos los departamentos e informó que está previsto que en la primera semana de agosto lleguen al país 300.000 dosis para ampliar la vacunación a otras franjas etarias, con el objetivo de cubrir a la población de entre 2 y 18 años.

También en la sección Salud, nuestro compañero Federico Medina entrevistó al neurocirujano Federico Salle, profesor adjunto de la Unidad Académica de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, quien contó sobre las cirugías que se están realizando en ese centro de salud para pacientes con Parkinson, y cómo generan “cambios drásticos en la calidad de vida”.

En el terreno político, dos novedades ocuparon gran parte de la agenda parlamentaria este lunes. Por un lado, las repercusiones de la comparecencia del exministro de Defensa Nacional y dirigente del Partido Nacional Armando Castaingdebat en la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama.

Por otro, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para atender la situación financiera del Casmu. En realidad, solo se aprobó la extensión de la intervención de la mutualista, que comenzó en el período pasado, por un nuevo plazo de años. El acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva fue desglosado del proyecto y se tratará en los próximos días, una vez que, a pedido de la oposición, el Poder Ejecutivo haya remitido más información al respecto. El proyecto aprobado el lunes se votará este martes en la Cámara de Diputados.

Hasta mañana.