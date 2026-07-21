Más que cifras

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) presentaron este lunes las cifras de los delitos del primer semestre de 2026, que revelan que hubo un aumento de 6,6% en los homicidios en comparación con el mismo período del año pasado. Concretamente, el gerente general del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, informó que hubo 195 homicidios, 12 más que en el primer semestre de 2025. Al margen de los homicidios, en el período analizado se registró una baja en la mayoría de los delitos.

Otros datos destacados por el MI muestran que 74,9% de los homicidios en el primer trimestre se cometieron con armas de fuego –lo que implica que “hoy tres de cada cuatro homicidios en Uruguay se convierten con arma de fuego”, dijo Sanjurjo– y que Montevideo es el departamento que registra la mayor parte de los homicidios del total nacional. Además, en el período analizado se registró un aumento en los homicidios de niñas, niños y adolescentes: en 2025 hubo seis casos y en 2026, ocho. Por otro lado, se informó de un descenso en los femicidios –el año pasado hubo 12, este año, diez– y una baja en todos los delitos contra la propiedad, menos en las estafas y fraudes informáticos.

Luego de la presentación del informe, las reacciones de la oposición no tardaron en llegar. El Partido Nacional manifestó en un comunicado que la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, “ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación”, y afirmó que el Plan Nacional de Seguridad Pública, en la práctica, “ha quedado reducido a anuncios y promesas inconsistentes que no han tenido ningún impacto positivo en la realidad nacional”. En ese contexto, la agrupación política reclamó al presidente Yamandú Orsi la “remoción inmediata” de Negro. Desde el Partido Colorado, en tanto, el diputado Gabriel Gurméndez habló de un ministro que “no está presente”; el senador Pedro Bordaberry afirmó que los datos confirman “el error de los cambios en la estrategia de lucha contra la inseguridad”; y el senador y secretario general, Andrés Ojeda, opinó que Negro “es peor” que el exministro del Interior Eduardo Bonomi.

Esta edición también incluye novedades sobre el caso Cardama, porque la comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español recibió este lunes al senador nacionalista Javier García, que en el período pasado se desempeñó como titular del Ministerio de Defensa Nacional; una actualización sobre las repercusiones de la devastadora tormenta que el fin de semana azotó al departamento de Salto; y un análisis de especialistas que advierten que, cuanto más se digitalizan los servicios en Uruguay, más se convierte en un blanco para los ciberdelincuentes.

En el plano internacional, el copresidente de Nicaragua Daniel Ortega, que gobierna el país de manera ininterrumpida desde 2007, anunció que “no volverá a haber elecciones” para que no vuelvan “los golpistas”, “los vendepatrias”, y adelantó que realizará acciones coordinadas con la Asamblea Nacional para poner un “muro” a cualquier intento de la oposición de regresar al poder.

Hasta mañana.