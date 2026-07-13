Mejor acciones que declaraciones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A un mes de entregadas sus credenciales al presidente Yamandú Orsi, el embajador de Palestina, Ahmad Alsweis fue entrevistado por Yamila Silva Carro. Palestina mantiene relaciones diplomáticas con Uruguay desde 2011 y desde entonces tiene un acuerdo comercial con el Mercosur, que no ha sido ratificado por nuestro país. Alsweis dijo que Uruguay “es un país comprometido con el derecho internacional y los derechos humanos” y que apelan a “que sigan siendo leales a sus principios”. El embajador palestino pidió también que Uruguay siga “cooperando conjuntamente para lograr una solución pacífica” al conflicto y sostuvo que más allá de las declaraciones que quedan después “en un cajón”, “es más beneficioso tomar actos”, como “abrir la posibilidad de recibir a algunos refugiados palestinos”, “hacer más actos de apoyo a la resistencia palestina cultural y popular”, dar “becas a estudiantes palestinos para que estudien”, entre otros.

El proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que propone volver a establecer que la superficie mínima habitable de cualquier vivienda no puede ser inferior a 35 metros cuadrados, conocido como proyecto sobre los monoambientes, se está discutiendo en la Comisión de Vivienda del Senado. La modificación fue establecida durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en la Rendición de Cuentas de 2021. La iniciativa propone también no otorgar las exoneraciones tributarias del régimen de vivienda promovida a los proyectos que no cumplan con el metraje mínimo exigido. El martes compareció en el ámbito parlamentario una delegación de la Asociación de Promotores Privados que rechazó la iniciativa porque “viene ralentizando la inversión” y porque la normativa vigente, que bajó los metros cuadrados a 25, no implica una pérdida para el Estado por exoneraciones tributarias, porque quien está “exonerado de pagar impuestos es el promotor”, no así los dueños de las barracas, los proveedores de insumos, los profesionales y las empresas constructoras, que “siguen tributando”.

Este lunes habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo, entre el sindicato de trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata (TCP) para intentar destrabar el conflicto, que ha paralizado las actividades del puerto de Montevideo en los últimos días. Y el domingo en la tarde el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció que el gobierno le propuso al investigador Carlos Batthyány el cargo de rector de la Universidad Tecnológica, que está vacante desde la renuncia de Valeria Larnaudie.

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Hasta mañana.