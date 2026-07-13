Gobierno propuso al investigador Carlos Batthyány como nuevo rector de la UTEC

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, afirmó que la trayectoria del actual director ejecutivo del Instituto Pasteur “garantiza un gran desempeño en esta etapa”.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció en la tarde de este domingo que el gobierno le propuso al investigador Carlos Batthyány el puesto de rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), cargo que está vacante desde la renuncia de Valeria Larnaudie.

Larnaudie, quien fue la primera rectora mujer de una universidad pública en el país, esgrimió en su carta de renuncia motivos de salud, así como la imposibilidad de mantener el cargo de rectora “sin comprometer de forma significativa” su desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República, el de su línea de investigación y el de sus estudiantes.

A través de su cuenta de X, Mahía afirmó que la “trayectoria como médico, doctor en ciencias, investigador y gestor de la ciencia” de Batthyány “garantiza un gran desempeño en esta etapa”. “Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente de una institución clave para el desarrollo nacional”, escribió el ministro, quien días atrás había adelantado a la diaria que el Poder Ejecutivo estaba en la búsqueda de “un perfil académico fuerte y, sobre todo, un perfil de conducción y de gestión”.

Batthyány, doctor en Medicina y con un doctorado en Bioquímica, ocupa actualmente el cargo de director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo.

La designación de Batthyány como nuevo rector de la UTEC deberá confirmarse en la Cámara de Senadores, que deberá aprobar la venia que remita el gobierno por una mayoría especial de dos tercios.