Cerro Largo y Defensor cierran la fecha en Melo

Volvió a rodar la pelota en los campos de Primera División. La quinta fecha arrancó el viernes, tuvo el grueso de partidos entre sábado y domingo, y tendrá su cierre este lunes. No parece, pero sí: quedan solo dos fechas para saber quiénes son los ganadores de sus respectivas series y se enfrentan en la final.

Más allá del título coyuntural que da el Intermedio, lo más importante es mirar cómo se van configurando tanto la tabla anual como el promedio del descenso. Es, si se quiere, el real interés en esta parte de la temporada. En esa lógica, siguen siendo los mismos los que están arriba y los que luchan por mantener la categoría, pero hubo movimientos por los puntos que se disputaron.

A propósito de puntos pendientes, Cerro Largo y Defensor Sporting jugarán a las 19.00 de este lunes en el estadio Ubilla de Melo, tras lo cual se bajará el telón de la etapa. Para los arachanes es una buena posibilidad para quedar en lo más alto del grupo A; para la viola es necesario sumar y escalar.

Lo que ha sido

Abrieron la fecha Deportivo Maldonado y Albion, dos de los que mejor jugaron en el Apertura. Las fuerzas parecieron neutralizarse, porque empataron 1-1 en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El primer gol pudo ser un golazo, pero terminó siendo en contra: Santiago Ramírez sacó un zurdazo desde fuera del área que iba al ángulo, pero la pelota terminó rebotando en el palo, luego en la espalda de Sebastián Jaume, el arquero pionero, y se metió mansita. La igualdad la convirtió Álvaro López de penal.

El sábado hubo dos ganadores y un empate. Empezando por esto último, la igualdad fue un gigante 0-0 entre Danubio y Nacional. Para resumirlo, hubo muy poco fútbol entre ambos.

Los ganadores fueron Torque y Wanderers. Los ciudadanos le dieron vuelta el partido a Juventud, que empezó ganando con gol de Gastón Pereiro antes de que terminara el primer tiempo. En el segundo igualó rápido Esteban Obregón, y ya sobre el cierre llegaron los tantos de Ezequiel Busquets para el 3-1 final. El bohemio, por su parte, derrotó 2-0 a Progreso en un duelo directo por mantener la categoría. Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino fueron los autores de los goles.

El domingo empezó lluvioso en el Parque Viera. Ahí hizo de local Liverpool, pero no le fue bien: cayó 2-1 ante Cerro. Agustín Miranda y Jairo Amaro convirtieron para el villero, mientras que Rubén Bentancourt puso el transitorio empate para los negriazules. Además, en Florida, Boston River y Central Español protagonizaron otro 0-0.

Por último, el domingo se dio el 1-1 entre Racing y Peñarol, empate que no le sirve a ninguno. Perdieron la chance de cambiar la tabla anual; la escuelita incluso dejó por el camino la oportunidad de ser puntero alcanzando la línea de Deportivo Maldonado.

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