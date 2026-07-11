Danubio y Nacional empataron sin goles en Jardines

Danubio y Nacional no rompieron el cero este sábado en Jardines del Hipódromo, en un partido muy parejo y sin muchas acciones de peligro en los arcos por la quinta fecha del Torneo Intermedio. Sobre el final y con el partido más abierto, el tricolor tuvo las más claras, pero el arquero franjeado Mauro Goicoechea apareció para mantener el cero en su arco y el punto en el bolsillo.

Bienvenidos al fútbol uruguayo

El partido tuvo los rasgos del clima de la tarde sabatina, no particularmente frío, pero sí gris y brumoso, a pesar de las promesas de los primeros minutos. Antes de los 10, Camilo Cándido, que arrancó como puntero por la zurda —en el lateral jugó uno de los debutantes tricolores, el costarricense Francisco Calvo, llegado desde el fútbol árabe—, combinó por la banda con Maximiliano Gómez y después mandó un buen centro para Agustín Dos Santos, que conectó pero no le pudo dar fuerza a su cabezazo.

En el movimiento del tiro, el juvenil tricolor chocó su cabeza con el defensor franjeado que lo marcaba y quedó dolorido y mareado, por lo que Jorge Bava tuvo que meter ya un cambio obligado. En lugar de Dos Santos entró Lucas Rodríguez, que ocupó ese lugar del mediocampo junto a Luciano Boggio y el argentino Bruno Zuculini, otro debutante, que solo dio algunas muestras aisladas de su categoría.

Danubio respondió con una buena subida por la izquierda de Mateo Peralta, que hizo una pared con el brasileño John Kleber, también recién llegado al fútbol uruguayo desde el Motagua de Honduras. Agustín Rogel lo bajó al norteño al borde del área -y se llevó la amarilla- y Danubio tuvo un buen tiro libre que no pudo aprovechar.

Después, Kleber ganó una de cabeza en el área tricolor, sin poder darle dirección ni potencia; Zuculini ensayó una volea de zurda tras un tiro de esquina, pero el tiro fue bloqueado, y en la segunda jugada hubo fuera de juego.

En otra de pelota quieta, el centro vino desde tres cuartos por parte de Boggio y el que ganó fue Calvo, que la bajó para que Gómez la fuera a buscar en el segundo palo. El 9 se estiró para llegar, exigido, y el tiro dio en el caño.

Goicoechea llamado a responder

En el entretiempo, Bava percibió la falta de peso ofensivo del equipo y buscó soluciones. Sacó al amonestado Rogel, pasó a Calvo a la zaga central -su posición natural-, bajó a Cándido al lateral y puso a Rodrigo Martínez a atacar por la izquierda. El juvenil entró bien y en las primeras presentó amenazas, enganchando adentro del área, primero, y forzando una falta contra la raya después.

Pero el movimiento de piezas también generó problemas en el fondo, porque Cándido no estuvo bien en la faceta defensiva y Danubio fue por ese costado en todos sus intentos del complemento. Enzo Cabrera lo desbordó y mandó un centro venenoso que manoteó el arquero tricolor Alexis Martín Arias -el tercer debutante en el equipo titular de esta tarde- y que el zaguero danubiano Mateo Rinaldi, sorprendido por la pelota, no pudo cabecear después con destino de arco.

Minutos después, Bava sacó a Cándido y puso a Nicolás Rodríguez como marcador izquierdo. También mandó a Baltasar Barcia en lugar de Pavel Núñez, que no pudo influir en el ataque tricolor.

El técnico interino de Danubio, Gabriel Farcilli, también movió el banco y mandó a una de las incorporaciones, el ex tricolor Hugo Silveira, en lugar de Kleber. Hugol tuvo una que finalizó con un centro que conectó de cabeza, desviado.

El partido se abrió en los últimos minutos, cuando el juego dejó de pasar por la mitad de la cancha. Goicoechea fue el más exigido de los arqueros. Tuvo una buena intervención cuando una pelota entreverada en el área le quedó a Lucas Rodríguez, que tuvo que tirarse para ir a buscarla, y el golero franjeado cubrió bien para mandar al córner. Después, tapó, abajo, un buen cabezazo de Sebastián Coates tras un tiro de esquina, y le sacó dos mano a mano a Maximiliano Silvera -ingresado en el complemento-. Primero, el ex Peñarol la quiso tirar de cabeza por arriba, después de un pase atrás que quedó corto; luego quedó en carrera ante el arquero, después de superar a la última línea defensiva, pero definió mordido y se la quedó el 1 franjeado.

En la última jugada del partido, el árbitro Javier Burgos expulsó por segunda amarilla a Rinaldi en Danubio, tras un salto que pareció ir a buscar limpiamente con Coates, aunque el zaguero tricolor quedó sentido.

Nacional dejó pasar la chance de alcanzar la punta de la serie B del Intermedio, tras el empate del líder de esa tabla (y también de la anual), Deportivo Maldonado, en la noche del viernes. Danubio vuelve a sumar de a uno, que es mejor que no sumar, pensando en la parte baja de la tabla.