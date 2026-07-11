No es Mundial, volvió el Intermedio: Deportivo Maldonado y Albion empataron 1-1

En el retorno de la competencia, jugando por la quinta fecha del Torneo Intermedio, Deportivo Maldonado y Albion empataron 1-1 en un partido en el que fue dominador el elenco local, pero una falta penal sancionada a los 30 minutos del segundo tiempo le terminó dando el empate al equipo montevideano. Deportivo Maldonado ahora queda en situación de vulnerabilidad respecto a su posición de líder de la Tabla Anual y de la serie del Intermedio, dado que podría perder ambas posiciones si hay una victoria de Racing para la tabla de todo el año, o si la hay de Nacional para la serie del Intermedio.

Otra cosa

Primero y antes que nada, pero sin ánimo de descalificación o de comparación con sorna, para encarar un partido por el campeonato uruguayo en el medio del Mundial —lo mismo sucedería si fuera la liga española, la inglesa o la brasileña—, uno tiene que hacer un esfuerzo informativo por recordar las posiciones, las instancias por las que están jugando, cuáles son los integrantes de ambos equipos y si los planteles perdieron o ganaron jugadores. En definitiva, una serie de temáticas que el espectador medio no tiene por qué asumirlas con todos los protagonistas ni con todos los participantes, pero que desde el punto de vista informativo merece ese repaso. }

Otros jugadores

Sin el menor ánimo de comparación o de utilizar la sorna o la descalificación, no es fácil desde el punto de vista de la conexión con la competencia y básicamente con el producto, salir del partido de los cuartos de final de España-Bélgica para conectarse con seriedad con este partido de la quinta etapa del Campeonato Intermedio entre Deportivo Maldonado y Albion. Aún así, y en el repaso informativo, vale señalar para que no haya sorpresas que estaba jugando el líder del Campeonato Uruguayo, porque Deportivo Maldonado entró al Campus Domingo Burgueño Miguel este viernes a las 19 horas como el líder absoluto de la Tabla Anual. Además, el Depo arrancó su juego siendo el puntero de la Serie B del Torneo Intermedio, lo que lo pone bastante cerca de definir por primera vez este campeonato.

En el reencuentro con las alineaciones, Deportivo Maldonado tenía el peso inmenso de la salida del joven argentino Sebastián Espíndola, sin dudas la figura referente y determinante del primer semestre con el elenco rojiverde que marchará al fútbol mexicano. En su lugar debió recomponer Di Noia el equipo y dio ingreso en la titularidad, aunque dos pasos más atrás, a Santiago Cartagena. Pero eso no era todo porque el equipo rojiverde tampoco tenía entre sus 11 titulares a Maximiliano Chingolo Noble la otra gran figura de la temporada del elenco fernandino que como se sabe estaba cerca de salir para Peñarol.

Los primeros 15 minutos fueron realmente interesantes y parejos, hasta que Deportivo Maldonado pudo quebrar esa paridad de juego con una jugada neta de gol que por centímetros no pudo llegar a las redes. Fue una muy buena combinación de Renato César, que puso la pelota al medio, y le faltó un poquito de altura a Christian Tabó para poder conectar hacia el arco de Santiago Jaume.

No pudo ser esa ni tampoco alguna acción inmediata posterior, pero ocho minutos después llegó el primer gol del segundo semestre de la temporada uruguaya. Y fue del Colito Sebastián Ramírez, que entrando por derecha se volcó hacia el medio y, desde afuera del área, sacó un zurdazo impresionante que dio en el caño y en la espalda de Jaume para terminar mansita adentro del arco. Un golazo que los tecnócratas de la FIFA y de las instituciones asociadas dirán que fue un gol en contra del golero. ¿Cómo va a ser un gol en contra ese golazo? Nosotros aquí en la diaria se lo damos a Ramírez.

El criterio oficial de la International Board (IFAB) le asigna el gol en contra al arquero si el remate iba al palo y rebota en su cuerpo, pero la justicia poética del fútbol puro siempre le va a otorgar el mérito al creador de la jugada.

Tras el gol, Deportivo Maldonado se afianzó en el partido, teniendo en cuenta la calidad del colectivo de Albion, que intentó buscar por izquierda, fundamentalmente con José Pepe Álvarez, y se arrimó al arco del sanducero Diego Segovia. Sin embargo, Deportivo Maldonado parecía que largaba algunas contras que podían llegar a ver el segundo.

Esta afirmación o narración pudo haber quedado absolutamente descolgada si ante el mal pase del lateral izquierdo de Deportivo Maldonado, Tormo, la pelota que quedó en los pies del argentino Álvaro López no hubiera pretendido pasársela por encima al golero de Deportivo Maldonado y hubiese definido de cualquier otra manera; estaríamos hablando de que el primer tiempo hubiese terminado en empate, pero no fue así.

Lo inesperado

Se fueron a los vestuarios con la ventaja en el juego y, lo que es fundamentalmente mucho más importante, en el marcador para el líder, Deportivo Maldonado. La segunda parte arrancó con Deportivo Maldonado nuevamente presionando y ya reafirmándose en esta oncena con diferencias a la que había cortado el Intermedio a mitad de su disputa, pero afianzándose en algunas posiciones. En ofensiva, a pesar de que Chingolo Noble —y su posible salida a Peñarol— quedó en el banco de suplentes, el equipo supo resolver todas las acciones de peligro con su trío atacante, que por momentos parecían cuatro con Renato César, Christian Tabó y Santiago Ramírez.

Después Albion se desplegó y buscó con constancia en ofensiva. Estuvo otra vez a punto de llegar al empate de no ser por un cierre maravilloso que vale un gol de Juan Ginzo, y también el elenco rojiverde pudo armar una transición rápida en la que pudo haber duplicado la diferencia, pero, sin embargo, la definición no fue buena por un par de centímetros.

A los 30 minutos, después de un rebote largo dado por el arquero Diego Segovia, el sanducero volvió a intervenir para intentar cortar la llegada de Airala de Albion y el árbitro Javier Feres pitó penal, seguramente por la primera impresión, aunque en las repeticiones del VAR quedaba casi demostrado que no había existido infracción. Aún así, Feres tomó la determinación de que se pateara el penal y el argentino Álvaro López, con muy buena ejecución, mandó la pelota a las redes poniendo el empate 1-1.

El fallo de Javier Feres y la posterior validación desde la cabina del VAR desnudan una vez más la tensión dramática que genera la tecnología en nuestro fútbol: lo que en la primera impresión del ojo humano pareció falta del sanducero Segovia, la frialdad de la pantalla pareció desmentirlo. Tras el empate, se podría decir que casi solo hubo acciones de ataque de los locales, que a nada estuvieron de romper la igualdad con un gran avance de Guillermo López que fue abortado por una excepcional atajada de Santiago Jaume, quien de manera increíble salvó su valla.

Al final fue empate con una rara sensación de que era resultado pudo ser otro.