Vuelve el Intermedio: así se juega la quinta fecha

El Mundial entra en su recta final y se impone un cambio de chip para enfocarnos en el retorno de la actividad local, que tendrá algunas novedades reglamentarias que ya se observaron en la cita mundialista, pero recién a partir del Torneo Clausura.

Antes, el Torneo Intermedio tiene por delante sus últimas tres fechas de disputa, en las que veremos a equipos renovados con varios movimientos en los planteles. La quinta arranca este viernes, en Maldonado, y se cierra el lunes también en el interior del país, más precisamente en Melo.

Todo empieza con el líder de la tabla anual

Deportivo Maldonado cerró la primera parte del año en lo más alto de la tabla anual, con 39 puntos, dos más que Racing y tres más que Peñarol, sus escoltas. El equipo que dirige el argentino Gabriel Di Noia —que acaba de renovar contrato con el club hasta diciembre de 2027— viene de ganarle 3-0 a Estudiantes de La Plata en un amistoso jugado la semana pasada, por lo que parece mantenerse firme durante el paro de la actividad.

Este viernes, desde las 19.00 en el Campus de Maldonado, el Depor recibe a Albion, en juego correspondiente a la serie B del Intermedio, que también tiene al equipo fernandino en lo más alto, invicto con 10 unidades. El pionero se ubica cuarto en la anual, por detrás de los arriba mencionados, pero no hizo pie en el Intermedio, donde solo sumó una victoria y un empate.

Tres partidos por la serie B el sábado

La serie B se completa con tres juegos el sábado. En el Parque Artigas de Las Piedras, Juventud recibe a Montevideo City Torque, encuentro que inicia a las 10.00. Los dirigidos por Marcelo Méndez vuelven a la actividad a la espera de su participación, en agosto, en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que tuvieron una gran campaña y clasificaron como primeros de grupo, por lo que esperan al rival que saldrá de la fase eliminatoria previa.

El plato fuerte del día es en Jardines del Hipódromo, donde Danubio recibe a Nacional, desde las 15.00. Ambos equipos llegan con ganas de dejar atrás la irregularidad que marcó su primera parte del año. El tricolor, con varias bajas y algunas altas importantes, juega con un ojo puesto en su camino hacia la primera llave eliminatoria de la Sudamericana, en la que enfrentará a Tigre de Argentina, a fines de julio. La franja tendrá a Gabriel Farcilli como técnico interino mientras Leonardo Ramos se recupera de problemas de salud.

El choque entre Wanderers y Progreso, en el Parque Viera a las 18.00, cierra la jornada. El bohemio dejó atrás los peores momentos de la temporada anterior, en la que zafó del descenso, y bajo el mando de Mathías Corujo crece en la tabla anual, donde está en posición de pelear por puestos de clasificación a copas. Muy distinta es la situación del gaucho del Pantanoso, que tiene por delante una difícil temporada para escapar del fatídico descenso, y busca enderezarse con la llegada de Tabaré Silva a la dirección técnica.

La fecha se cierra con la disputa en la serie A

El domingo, el fútbol arranca al mediodía, también en el Parque Viera, donde Liverpool oficia como local y recibe a Cerro, el equipo más flojo de la temporada, que apenas sumó tres victorias en lo que va del año. El negriazul, que arrancó mal la temporada, busca encauzar su rumbo con Jorge Fossati y empezar a escalar en la anual para meterse, por lo menos, en puestos de copas internacionales. Actualmente está noveno en la anual.

Boston River y Central Español chocan en el Campeones Olímpicos, a las 15.00. El palermitano, ascendido para esta temporada, es una de las sorpresas del campeonato, e irá a Florida a buscar puntos que le permitan mantenerse en lo más alto de la tabla anual, y también con chances de pelear por el Intermedio, donde está a tiro de Peñarol para quedarse con la serie A. El sastre de Ignacio Ithurralde descuidó la competencia local por su participación en la Sudamericana, en la que tampoco anduvo bien, y ahora busca remontar.

El duelo entre Racing y Peñarol, los escoltas de la tabla anual, es uno de los partidos de la fecha. Jugarán sabiendo el resultado de Deportivo Maldonado y quizá con chances de escalar a la punta. La escuelita de Sayago, campeón del primer torneo del año, ya le ganó al carbonero de visita en el Campeón del Siglo en esa instancia, y buscará repetir este domingo en el Estadio Centenario. El juego arranca a las 18.30 y el equipo de Diego Aguirre deberá ganar para asegurarse mantener el primer lugar de la serie.

La quinta fecha del Intermedio se cierra el lunes a las 19.00 en el Ubilla de Melo, con el choque entre Cerro Largo y Defensor Sporting, dos equipos que vienen muy parejos en la tabla acumulada de la temporada, pero con un arachán mucho mejor ubicado en la serie A del torneo corto. El equipo que ahora dirige Ignacio Ordóñez —Danielo Núñez pidió licencia por temas personales—, a dos puntos de Peñarol, tiene vivas las chances de pelear por quedarse con la serie e ir a definir el Intermedio.

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