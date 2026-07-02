Las altas en los equipos del fútbol uruguayo para el segundo semestre

Con Nacional y Peñarol bien activos, varios equipos incorporaron jugadores para los meses que definen el año.

El próximo fin de semana volverá la actividad del fútbol de primera división con un partido atrasado de la segunda fecha del Torneo Intermedio: Danubio recibirá a Juventud de Las Piedras el domingo a las 14.00. El 10 de julio será el retorno oficial de la actividad con la quinta etapa del mismo certamen.

El segundo semestre no solo definirá el campeón del Clausura, también estarán en disputa la tabla anual, la clasificación a copas internacionales para 2027 y los descensos, por lo tanto, los equipos queman sus cartuchos en busca de los objetivos.

Nacional y Peñarol buscan cambiar la imagen

2026 viene siendo muy malo para los equipos grandes, que ahora meten mano en la conformación del plantel en busca de nuevos objetivos. Nacional incorporó tres extranjeros: los argentinos Alexis Arias y Bruno Zuculini y el zaguero costarricense Francisco Calvo.

El tricolor intentará desprenderse de algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava pese a tener contrato. Una vez que lo logre, seguirá con las incorporaciones. El volante ofensivo Guido Mainero, actualmente en Platense, y el delantero de Cerro Largo Tiziano Correa son opciones a tener en cuenta.

Peñarol sumó al zaguero Franco Romero, que llega desde Montevideo City Torque y que en su momento pasó por Nacional, y a Cristian Jaime, puntero de River Plate, de Argentina. Emanuel Gularte, Franco Escobar, Matías González y Andrés Madruga no continuarán en la institución.

La mejor noticia para el aurinegro, hasta el momento, es la confirmación de que continuará Mathías Arezo.

Por los barrios

Boston River sumó dos jugadores importantes: además del retorno del delantero Felipe Avenatti, se concretó la contratación del volante Rodrigo Saravia, que estaba en Ponte Preta, de Brasil.

Central Español tendrá, a préstamo, a Exequiel Mereles, proveniente de Nacional, e incorporó al Davi Melo, brasileño que estaba en Fluminense y es hermano del histórico Felipe Melo.

A Cerro retorna Darío Denis para el arco, mientras que Fabrizio Correa seguirá su carrera en Juventud de Las Piedras, que también sumó al lateral Kevin Rolón, a quien Sergio Blanco conocía de su etapa en Wanderers y estaba jugando en Rentistas.

Danubio, que será dirigido por Gabriel Farcilli mientras Leonardo Ramos se recupera de su afección cardíaca, sumó a Mauro Brasil, Matías González, Hugo Silveira y el brasileño John Kleber.

Por el momento, Defensor Sporting solo incorporó a Álex Perdomo, que llega desde Tacuarembó. Es un caso similar al de Deportivo Maldonado, que fue al ascenso para buscar a Lautaro Ibáñez, de Terremoto.

Entre equipos necesitados para evitar el descenso, Wanderers tendrá al defensa Nicolás Cabral, que llega para suplir el lugar que dejó Nicolás Olivera, y al delantero peruano Santiago Ormeño. Progreso, en tanto, sumó a Ramiro Cristóbal y Emiliano Álvarez, ambos dirigidos por Tabaré Silva. Están cerca Renzo Bacchia, el colombiano John Guzmán y el volante ofensivo Agustín Ocampo. Los tejanos perdieron a Adrián Colombino y se puede ir Nicolás Fernández, quien está esperando la visa de trabajo para concretar su pase al fútbol iraquí.

Albion, Liverpool y Montevideo City Torque no hicieron movimientos por el momento.