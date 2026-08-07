Respuesta clave

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi recibió ayer al líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien le presentó un documento con las propuestas de su partido para incluir en la Rendición de Cuentas. Seguramente, de la respuesta que dé el Poder Ejecutivo a estas iniciativas dependerá si CA apoya el proyecto de ley con sus dos votos en Diputados, lo que asegura su aprobación. Las propuestas incluyen un incremento de 50% de la asignación única, aumentar 20 millones de dólares anuales las partidas de vivienda, asignar recursos al INR para capacitación e infraestructura y quitar los artículos que reasignan partidas de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Manini Ríos dijo al salir de la reunión que CA no asegura ni deja de asegurar los votos “hasta tener una respuesta”. “La actitud nuestra ha sido desde el principio constructiva; queremos ser parte de la solución y no agravar los problemas que hoy vive buena parte de nuestra sociedad”, agregó.

En otro orden, hay molestia en legisladores del Frente Amplio porque el canciller Mario Lubetkin se reunió el viernes con integrantes de las comisiones de Asuntos Internacionales y no habló de la existencia de documentos presentados por el gobierno de Estados Unidos para que Uruguay reciba a personas deportadas de ese país. Los documentos hablan de “uruguayos deportados” y de “reunificación familiar”. Si bien varios funcionarios de la cancillería le han advertido a Lubetkin que llegar a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump iría contra “todos los principios” de Uruguay y que “no es aceptable”, no supieron explicar por qué se sigue adelante con el intercambio. Sobre el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo la diaria Radio que “no es lo mismo recibir inmigrantes” –como Uruguay ha hecho “a lo largo de su vida”– que recepcionar a “expulsados de otro país”.

El domingo, el Partido Nacional festejará sus 190 años y hay mucha expectativa por el discurso que va a brindar al cierre del acto el expresidente Luis Lacalle Pou.

Ayer, la Comisión de Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida recibió dos documentos del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Para Alejandra Picco, economista del instituto, la central sindical valora la iniciativa, pero relativiza su impacto real en la inversión y el empleo, que “van a ser más bien limitados”.

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Hasta el lunes.