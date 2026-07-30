Ganarse el favor

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer, The New York Times informó acerca de negociaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, para que el país norteamericano deporte migrantes cubanos a Uruguay. Fuentes del ministerio que encabeza Mario Lubetkin confirmaron a la diaria que “hay un diálogo abierto sobre este tema”, pero que todavía no hay “ningún acuerdo cerrado”. The New York Times afirma que Uruguay entró en las negociaciones porque necesita trabajadores inmigrantes y, además, ganarse “el favor de la administración Trump”.

Las fuentes de la cancillería uruguaya aclararon que “es un diálogo que Estados Unidos tiene con muchos países”, y que no se refiere únicamente a migrantes de Cuba, sino que incluye a otras nacionalidades. En el marco de la persecución y deportación a migrantes que viene implementando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el diálogo establecido entre ambos gobiernos cayó mal en las bases del Frente Amplio (FA), según pudo saber la diaria. Por su parte, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, afirmó que este tema no “se ha discutido” en ninguno de los “ámbitos de idoneidad establecidos por la normativa vigente” y que “este tipo de medidas van totalmente en contra de la política migratoria que tiene el país”.

También ayer, el FA terminó la primera etapa de síntesis de la preparación de su Congreso Ordinario “José Pepe Mujica”, que se hará en octubre. Los insumos provienen de cuatro comisiones que se conformaron en torno al análisis de la coyuntura internacional, el balance político desde el último congreso en 2021, la estrategia política y la línea programática, y pensar la izquierda del futuro. La idea del FA es elaborar un documento único que se terminará de procesar en la Mesa Política, pasará al Plenario Nacional, que se realizará el 8 de agosto, y luego se convocará al congreso y se bajará el documento a los comités de base para su discusión.

Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, y referentes de la sociedad civil y de instituciones del Estado analizaron las nuevas formas de captación y explotación, en contextos de violencias vinculadas al crimen organizado o a los entornos digitales.

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Hasta mañana.