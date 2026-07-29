Dos años más

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Un día después de obtener el visto bueno en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó ayer de manera definitiva la extensión de la intervención del Poder Ejecutivo en el Casmu por un nuevo plazo de dos años. Oficialismo y oposición habían acordado en la cámara alta aprobar únicamente la prórroga de la intervención y desglosar del proyecto de ley presentado por el gobierno la solicitud de acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por un monto equivalente a 120 millones de dólares. Este punto se someterá a votación cuando el gobierno envíe información que fue solicitada por la oposición.

Durante la sesión, el diputado frenteamplista Luis Gallo definió la ampliación de la intervención como “una herramienta preventiva” para evitar un caso como el de Casa de Galicia. En tanto, el diputado nacionalista y exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública José Luis Satdjian señaló que “se sabía hace un año” la fecha de vencimiento de la intervención –este 29 de julio– y que el proyecto se remitió sobre el plazo para que no hubiera “tiempo de evaluar” distintos aspectos incluidos en la iniciativa. En ese sentido, aclaró que el apoyo a la extensión de la medida fue por “temor” de que se pida el concurso de acreedores.

Horas antes de que el Parlamento aprobara el proyecto, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas concurrieron a la Comisión de Hacienda del Senado, integrada con la de Salud Pública, para defender la solicitud del Ejecutivo. Allí, el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, dijo que la viabilidad y la regularización de la situación patrimonial del Casmu, “seguramente, llevará décadas”.

En otro orden de temas, el Partido Independiente presentó finalmente una demanda civil ante la Justicia para suspender la construcción de la represa de Casupá por parte de OSE; y, en una nueva edición del ciclo de conferencias “La justicia en debate”, el senador colorado Pedro Bordaberry anunció que presentará un artículo aditivo en la Rendición de Cuentas para otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

En la sección Justicia, nuestro compañero Pablo Manuel Méndez analiza con expertos cómo incide la acusación de narcoterrorismo en el caso que tiene a Sebastián Marset a la espera del juicio que comenzará el 11 de enero de 2027 en Estados Unidos.

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Hasta mañana.