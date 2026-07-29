Alemania tras el atentado en Berlín: competencia electoral en marcha

Más vigilancia, más control: el alcalde gobernante de Berlín, Kai Wegner, pide leyes más estrictas luego del ataque terrorista ocurrido durante la marcha del CSD, que celebra el orgullo LGBTIQ+

Tres días después del atentado terrorista del Día de Christopher Street (CSD) en Berlín, el alcalde gobernante, Kai Wegner (CDU), pide “una nueva forma de control” para tratar con los llamados agresores potenciales. “Por ejemplo, tenemos que hablar de las tobilleras”, dijo Wegner el martes en el Ayuntamiento Rojo. Si es necesario, quiere cambiar las leyes con este fin: “El argumento no debe ser que no es posible por razones legales”.

Wegner se une así al coro de políticos conservadores que llevan pidiendo leyes más estrictas desde el domingo. El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), por ejemplo, ya había propuesto ampliar los poderes para usar tobilleras e implementar la detención preventiva de quienes representan una amenaza. Mientras tanto, el ministro del Interior de la CDU en Brandeburgo, Jan Redmann, anunció una reforma completa de la ley policial, que incluirá reconocimiento facial biométrico, la interceptación de comunicaciones cifradas y la vigilancia encubierta de ordenadores.

El sábado por la noche, un joven de 21 años de origen libanés atropelló deliberadamente a varias personas en el Tiergarten de Berlín, en las inmediaciones del desfile del CSD. Una mujer murió y 31 personas resultaron heridas. El presunto autor, que fue abatido el domingo por la tarde durante una operación policial, había sido clasificado como una amenaza islamista y vigilado, pero la vigilancia no se mantuvo las 24 horas del día.

“Si ya conocemos las amenazas, debemos asegurarnos de que estén a la vista en todo momento”, dijo Wegner el martes. La Policía no puede hacer eso: se necesitan 30 agentes para vigilar a una persona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una solución, según el gobernador, es la inteligencia artificial. “Otros países del mundo tienen posibilidades técnicas para tener a esas personas bajo control”, asegura el gobernador.

Proteger la libertad mediante restricciones a la libertad

A qué países y tecnologías se refería es una pregunta que sigue abierta. Cuando se le consultó sobre el controvertido software de vigilancia estadounidense Palantir, Wegner evitó pronunciarse y dijo que no tiene por qué ser necesariamente ese proveedor. “La máxima prioridad debe ser proteger nuestra libertad y la gente de nuestro país”. Para eso, quiere cerrar “lagunas legales” –por ejemplo, “adaptar” la Ley de Protección de Datos–.

Mientras tanto, el apoyo a los afectados por el ataque se está ampliando. El martes los pastores seguían presentes en la escena del crimen en Tiergarten. Además, la Oficina Estatal de Salud y Asuntos Sociales creó una línea de ayuda para brindar asesoramiento. “Las personas que tuvieron que presenciar el ataque o cuyos familiares y amigos están directamente afectados recibirán ayuda psicológica y asesoramiento rápido”, dijo la senadora Cansel Kiziltepe (SPD), que ejerce como ministra de Estado de Trabajo, Asuntos Sociales, Igualdad, Integración, Diversidad y Lucha contra la Discriminación en el gobierno de Wegner desde 2023. Las estructuras existentes se utilizan para poder ayudar rápidamente a los afectados. “Apoyar a las víctimas y a quienes sufren es ahora la máxima prioridad”, enfatizó Kiziltepe.

Calentamiento para la campaña electoral

Cumplir esta promesa probablemente será difícil de cara a la próxima campaña electoral. Además de las exigencias de Wegner sobre la ley y el orden, hubo otras numerosas declaraciones el martes sobre el ataque. Por ejemplo, el comisario queer de Berlín Alfonso Pantisano (SPD) habló en contra de reducir el peligro para las personas queer a ciertos grupos de agresores. La comunidad mira “a todos aquellos que nos niegan nuestros derechos y nuestra existencia”, dijo Pantisano al Protestant Press Service. Los ataques a la vida queer vienen “de todas las direcciones”. Su llamamiento es “abstenerse urgentemente de hacer una clasificación sobre qué grupo pone más en peligro a la comunidad queer”.

El Consejo de Imanes de Berlín, por otro lado, declaró que el extremismo motivado por motivos religiosos es un peligro real. “En nuestras comunidades y en nuestro trabajo educativo, nos enfrentamos con firmeza a cualquier forma de misantropía”, dijo el grupo en un comunicado. El “ataque cobarde” y cualquier “violencia verbal, física y psicológica contra las personas queer” serán condenados en los términos más enérgicos posibles.

Es probable que el debate gane impulso en Berlín en los próximos días. Para este miércoles, la AfD de Berlín anunció un “paquete de medidas inmediatas”. Si el Estado no protege a los ciudadanos, existe el riesgo de “la rescisión del contrato social por parte del pueblo”, afirma el grupo parlamentario. Además, el comité del interior de la Cámara de Representantes discutirá este miércoles el ataque.