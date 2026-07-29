El presidente del gobierno español apela a un pacto: “El negacionismo es el peor combustible”

Pedro Sánchez pide al PP un acuerdo “de Estado” para la “prevención” de los incendios y otras catástrofes naturales, y exige a los populares que dejen de cuestionar “que la emergencia climática mata”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso cerrar el martes el curso político llamando al Partido Popular (PP) a cerrar un “pacto de Estado contra la emergencia climática”. En su ya tradicional rueda de prensa con motivo del último Consejo de Ministros antes del receso veraniego, Sánchez hizo un llamamiento “a todos los actores políticos”, en particular a los populares como principal partido de la oposición, para unir fuerzas “no solo cuando llega el incendio, las danas o las sequías”, sino también “en la prevención”. Y alertó de que “el negacionismo climático”, una actitud que achacó a Vox y también al PP, “es el peor de los combustibles ante la emergencia”.

“Negar las alarmas de la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables”, aseguró Sánchez en el que, con toda probabilidad, será el último balance de fin de curso que realice antes de las próximas elecciones generales, que tendrán que celebrarse como tarde en julio de 2027, aunque el presidente ha abierto la puerta a adelantarlas al primer trimestre del año. El presidente se preguntó, tras más de “170.000 hectáreas” quemadas, “qué más tiene que ocurrir” para que la derecha y la ultraderecha dejen de cuestionar “que la emergencia climática mata” y “que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos”.

“No es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación”, espetó igualmente un Sánchez muy crítico con el PP y Vox, de los que dijo que, allá donde gobiernan, no muestran “voluntad para luchar contra la emergencia climática”. “El gobierno de España no está esperando a que los ayuntamientos y comunidades gobernados por PP y Vox se muevan, pero creo que es importante que estos gobiernos y estos partidos no nieguen la evidencia científica y se pongan del lado de la ciencia para no solo estar unidos en la respuesta cuando llega el incendio, las danas o las sequías, sino también unidos en la prevención”, insistió.

A ese respecto, el presidente del Ejecutivo denunció que los populares quieran negociar medidas comunes con el gobierno en relación con los incendios sin ir a la raíz del problema. “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios, que es la emergencia climática”, criticó Sánchez, que afirmó que ya existe “unidad” entre las administraciones a la hora de combatir los fuegos.

“Se está viendo hoy en la respuesta a los incendios tanto en Ávila como en Madrid como en Castellón. Eso no es ninguna innovación, es pedir un acuerdo sobre algo en lo que ya tenemos un acuerdo”, espetó el mandatario. Para Sánchez, “la cuestión” en la que hay que poner el foco es la necesidad de “llegar a un pacto sobre la prevención y la reconstrucción de las zonas afectadas”. “Y para eso tenemos que entrar de lleno en cómo la emergencia climática está exacerbando y multiplicando los riesgos”, insistió.

Sánchez afirma que “queda un año” de legislatura

Más allá de los incendios –respecto de los cuales Sánchez presumió de que el gobierno ha incrementado cerca de un 30% el presupuesto destinado a la prevención y un 34% el dedicado a la extinción–, el presidente dibujó un escenario optimista y aseguró que España, “pese a todos los obstáculos, no se ha detenido” en un curso político muy convulso. “Hemos avanzado con una hoja de ruta clara y un horizonte definido que forma parte de lo que siempre he llamado la agenda del sentido común”, presumió Sánchez, que puso en valor medidas como “revalorizar las pensiones, elevar el salario mínimo, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática”.

“Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, aseveró igualmente el presidente del gobierno, pese a que él mismo, hace unas semanas, abrió la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre de 2027 si el Congreso tumba los presupuestos. Sánchez volvió a prometer que presentará un proyecto de cuentas públicas y, aseguró, tiene “voluntad de aprobarlas”, algo que parece muy complicado ante la negativa de Junts a negociarlas.