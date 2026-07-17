“Falsos patriotas”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el plano internacional, a tan solo tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil y cuando las encuestas consolidan como favorito a ganar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno de Donald Trump anunció un arancel de 25% para Brasil que se aplicará desde el 22 de julio, exceptuando algunos productos como la carne, el café, la energía y los metales. Uno de los argumentos de Estados Unidos es que en una investigación oficial sobre prácticas comerciales desleales se menciona la deforestación ilegal de la Amazonia. En respuesta, Lula dijo que “el mundo entero sabe que, a partir de 2023, combatimos de manera incisiva los ilícitos ambientales y reducimos drásticamente la deforestación en todos los biomas brasileños”, y consideró que esto es “parte del guion construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”, “falsos patriotas que urdieron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales”.

En Washington, y con poca prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lideró ayer una reunión de funcionarios de unos 66 países, entre ellos Uruguay, para alertar sobre lo que califican como un resurgimiento de la violencia política de extrema izquierda, a la que hay que darle una “respuesta internacional”, según el propio Rubio. En su discurso, el jerarca estadounidense mencionó a grupos guerrilleros sudamericanos diciendo: “Todos y cada uno de nuestros amigos aquí presentes, procedentes de las naciones del hemisferio occidental, recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC y del ELN. Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú”.

El ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la Rendición de Cuentas en su comparecencia a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, y dijo que el proyecto de ley “viene a darle un impulso muy importante” al Plan Nacional de Seguridad. Para el ministro, el gobierno realizó un “gran esfuerzo” en destinar “los menguados recursos con los que cuenta el país”, en gran medida, con ese objetivo. Además, consultado sobre la resolución de la Coalición Republicana (CR) de no votar el proyecto, Negro dijo que confía “en la responsabilidad del sistema político”. Diputados de la CR criticaron al ministro. El blanco Pablo Abdala dijo que al plan le falta concreción y señaló, como ejemplo, que no se ha enviado el proyecto de ley para ampliar el ámbito de jurisdicción y las competencias de las Fuerzas Armadas en la frontera, mientras, en un sentido similar, el colorado Gabriel Gurméndez expresó que se confirmó que “hay 2.000 vacantes de cargos policiales sin llenar, es decir, puestos que no han sido capaces de ser provistos durante todo el año pasado”.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Hasta el lunes.