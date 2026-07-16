Negro apeló a “la responsabilidad del sistema político” sobre la Rendición, que le dará “un impulso importante” a la seguridad

El ministro del Interior aseguró que “el apoyo explícito” del presidente a su gestión “no ha variado en absoluto” durante el período; informó que “el viernes que viene, quizá, ya empiecen a estar patrullando los vehículos Cóndor”

Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) comparecieron este lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de Diputados para presentar los artículos vinculados a la cartera incluidos en la Rendición de Cuentas. La oposición cuestionó la “falta de sentido de la urgencia” del gobierno en materia de seguridad pública. El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir defendió que el proyecto prevé recursos concretos, pero “lo que tenemos es la incertidumbre de si la oposición va a votar o no”.

La iniciativa destina 364 millones de pesos a la creación de 300 cargos policiales y 144 millones de pesos para la adquisición de 100 vehículos y 200 motos en 2027. También prevé 20 millones de pesos para adquirir comisarías móviles; 18 millones de pesos para la adquisición de shotspotter, una tecnología para la identificación de disparos de arma de fuego; diez millones para la instalación en la vía pública de tótems de seguridad ciudadana; seis millones para salas de monitoreo focalizado; y tres millones para la “adquisición de infraestructura informática de inteligencia artificial aplicada a la violencia de género”.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, defendió que la rendición “viene a darle un impulso muy importante” al Plan Nacional de Seguridad. A su vez, destacó que el gobierno realizó un “gran esfuerzo” en destinar “los menguados recursos con los que cuenta el país”, en gran medida, a esa materia.

Sobre la definición de la Coalición Republicana de no votar en general el proyecto, Negro afirmó que esperan “responsabilidad”. “Confiamos en la responsabilidad del sistema político”, dijo. Valdomir señaló que, a medida que profundizan el estudio del articulado, los diputados de la coalición manifiestan su disposición a acompañar determinados artículos y, en ese marco, planteó: “La duda que nos queda es cómo esto empalma con su decisión de no votar en general”. El diputado afirmó que hay un diálogo informal tanto con Cabildo Abierto como con la coalición, pero “no daría por seguro ahora que están los votos para votar en general, sino que eso va a llevar todavía unas buenas semanas de negociación política”.

El próximo lunes 20 el Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI presentará los datos de las cifras de delitos correspondientes al primer semestre. Como hace un mes, en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, Negro adelantó que “va a haber un aumento leve de homicidios”, así como una “disminución muy importante” en las cifras de abigeato. El diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que, más allá de que “naturalmente obedece a causas profundas”, no se advierte que haya “una respuesta que esté a tono con esa realidad que tiende a agravarse de todos los días”. “No hay política de seguridad, lo confirmó esta instancia de la Rendición de Cuentas”, afirmó.

De esa comparecencia de junio en Diputados surgió que el MI comenzaría a utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales, lo que finalmente se concretó en un convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de 12 vehículos blindados de diferentes modelos. Consultado sobre su implementación, Negro informó que “el viernes que viene, quizá, ya empiecen a estar patrullando los vehículos Cóndor”, a los que “se le están incorporando cámaras de vigilancia en la parte superior de cada uno”. En cuanto a los cinco blindados “más pequeños” que adquirió el MI, señaló que ya están “fabricados para policiamiento y movilidad policial, por lo que reúnen los requisitos que se requieren para ese tipo de tareas”.

Descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación: “Está resuelto de manera inconstitucional”, dijo Abdala

“El mismo gobierno que elaboró ese plan de seguridad y que lo reivindica como su política de seguridad, no lo termina de concretar”, dijo Abdala. En ese marco, apuntó que el gobierno no ha enviado la iniciativa legislativa para ampliar el ámbito de jurisdicción y las competencias de las Fuerzas Armadas en la frontera, una de las medidas surgidas del plan.

Negro afirmó que están “estudiando la posibilidad de ensanchar la franja de la frontera que está a cargo de esa vigilancia militar”, lo cual “es una tarea conjunta con el Ministerio de Defensa que requiere un estudio de todo el territorio nacional”. “Estamos trabajando para que primero se haga el estudio, definir el alcance de ese estudio y luego sí presentar un proyecto de ley, porque eso está por ley y debe ser modificado por ley”, agregó.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez indicó que durante la sesión se confirmó que “hay 2.000 vacantes de cargos policiales sin llenar, es decir, puestos que no han sido capaces de ser provistos durante todo el año pasado”. El ministro explicó que se están ocupando 1.200 vacantes que habían quedado desfinanciadas del período anterior, a las que se suma la creación de 500 cargos en el Presupuesto Nacional y de otros 300 en la Rendición de Cuentas. Abdala cuestionó que Negro “apela a cualquier recurso que tenga a mano para justificar su inacción”.

En cuanto a los otros 500 cargos de operadores penitenciarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que incluyó el presupuesto, Abdala dijo que las autoridades confirmaron “que recién ahora están haciendo el llamado para los primeros 200”. Por otro lado, señaló que, si bien están de acuerdo con la descentralización del INR, “quedó demostrado que está mal resuelto el tema”. “Todo lo que concierne a la gobernanza, a la participación del presidente, del directorio que allí se concibe, está muy mal resuelto, está resuelto de manera inconstitucional”, sostuvo, y apuntó que “trabajaremos gobierno y oposición para ver si nos ponemos de acuerdo”.