Diputada colorada Reisch pidió retomar su proyecto para incluir en el Código Penal el delito de maltrato a los adultos mayores

El reclamo llegó tras ubicarse un residencial clandestino en la Unión con 22 ancianos en estado de abandono; el proyecto prevé “seis meses de prisión a tres años de penitenciaría” para quien violente a la tercera edad.

Dos mujeres de 49 y 46 años fueron imputadas con prisión por ser las responsables de un residencial clandestino ubicado en la Unión, donde 22 ancianos permanecían en estado de abandono. Las mujeres fueron imputadas por estafa, privación de libertad, abandono de personas incapaces y omisión de asistencia. En ese marco, la diputada de Vamos Uruguay (Partido Colorado) Nibia Reisch solicitó que se retome el tratamiento parlamentario del proyecto de ley contra el maltrato a los adultos mayores que presentó el 15 de febrero de 2025 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

La iniciativa propone incorporar al Código Penal el delito de “maltrato de los adultos mayores” y establece que quien ejerza “cualquier tipo de violencia física, psíquica, emocional, sexual, patrimonial o económica, abuso o trato humillante a un adulto mayor que esté a su cuidado, sea o no remunerado, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría y con la inhabilitación posterior de ejercer la profesión, empleo u oficio del cuidado voluntario o remunerado de personas por un lapso de diez años”.

Esa misma sanción se aplicará a trabajadores de “residenciales, hogares, casas de salud, centros diurnos, de inserción familiar, refugios o similares” que ejerzan cualquiera de esos actos de violencia sobre adultos mayores residentes. Además, prevé declarar el 15 de junio de cada año como “Día de Toma de Conciencia y Lucha contra el Abuso y Maltrato en la Vejez” a modo de “manifestación expresa de oposición y condena” al maltrato a ancianos.

Sobre la inhabilitación a ejercer la profesión, Reisch dijo a la diaria que muchas veces se clausura un establecimiento, pero, “a los pocos días y a dos o tres cuadras del propio lugar clausurado, se está abriendo otro hogar, con otro nombre, pero trabajan de la misma manera”. Considera necesario priorizar el proyecto porque “hay muchos uruguayos que están atravesando situaciones similares” y existen “cerca de 200 hogares con similares características” al que se cerró el fin de semana.

“Más allá de los gobiernos, el Estado uruguayo tiene un debe con el tema de la ancianidad”, afirmó, y dijo que “el 16% de la población es mayor de 65 años“, al tiempo que pidió “no olvidar” que hay “jubilados que cobran $ 20.000 o $ 21.000 pesos”. En la exposición de motivos afirmó que la situación requiere “legislación agiornada” y, como antecedentes a su iniciativa, hizo referencia a un proyecto de ley con “características similares, aunque no igual”, que presentó el senador colorado Tabaré Viera en julio de 2022; también mencionó el articulado que la exlegisladora colorada Viviana Pesce presentó en la última legislatura y, en esta oportunidad, se recogió “con muy pocas variantes”.

Diputada del FA pidió primero buscar “soluciones para que estas personas no terminen en lugares irregulares”

La diputada frenteamplista Margarita Libschitz dijo a la diaria que “lo único que plantea el texto es agravar penas” cuando el Código Penal ya las establece y, en algunos casos, son “hasta más robustas hacia la integridad de las personas en general”. Como ejemplos, dijo que en los artículos 317 y 318 –sobre lesiones graves y gravísimas– los años de penitenciaría “son aún más” que los planteados en este caso y por eso “no mueve la aguja”, sino que la solución es “controlar y darles mayor seguimiento” a los centros.

“Tal vez en los artículos que están estas penas habría que agregar algún ítem más”, indicó. Consideró que impedir a las personas sancionadas que vuelvan a trabajar en tareas de cuidado “está bien” y “estaría de acuerdo”. Dijo que, por ejemplo, quienes cuentan con antecedentes de abuso sexual tienen “imposibilitado volver a trabajar en lugares donde haya niños y adolescentes” y se podría “tomar como ejemplo esa norma”.

Por ahora, la de Libschitz es una posición personal, porque la iniciativa “no está ni en el orden del día de la comisión” y avanza “un poco lento”. La comisión sesiona los miércoles, del 1° al 18 de cada mes, pero esta semana se suspendió la reunión debido a la Rendición de Cuentas, por lo que la próxima sesión será el primer miércoles de agosto.

“No soluciona el problema de que tenemos miles de viejos en nuestro país que cobran jubilaciones miserables y la única solución que tienen cuando no tienen quién los cuide es ir a residenciales que no llegan a cobrar el ‘cupo cama’ que establece el BPS [Banco de Previsión Social], que es de 45.000 pesos”, afirmó. En primera instancia, llamó a buscar “soluciones para que estas personas no terminen en lugares irregulares donde la economía de esa empresa también es baja”.

Por otro lado, el nacionalista Mario Colman, que preside la comisión, dijo que el Partido Colorado manifestó que el proyecto “es uno de los prioritarios para ellos”. En la próxima sesión citará a Reisch para “exponer sobre el punto y después avanzar”, porque aunque todavía no habló con el FA respecto de “cuál es la voluntad que hay”, el “compromiso es tratarlo, sin duda”. “Hay más de 200 proyectos”, precisó Colman sobre la carga de trabajo de la comisión.

Consultado sobre su opinión personal, dijo que “hay un tema que no es menor” vinculado a que en “todo lo que tiene que ver con legislar sobre el Código Penal” se intenta “ser muy medido en las incorporaciones de nuevas normas”, incluso cuando “modificás leyes penales”.

“Estoy con toda la voluntad de estudiarlo y tratar de buscarle respuesta, pero no puedo aventurar una posición porque sería irresponsable. En el sentir, la voluntad y la intención, estoy de acuerdo. Después habrá que hilar más fino a ver si no hay alguna legislación que ya lo contemple, porque a veces repetir normas no soluciona”, cerró.

Reisch dijo que no pretende que el proyecto “se apruebe tal cual” lo presentó y que, “por supuesto”, está abierta a modificaciones. “Lo que persigo es dar soluciones y herramientas a la gente para solucionar los problemas, no tener un titular en un diario ni sacarme bandera de que el proyecto mío se aprobó tal cual lo presenté, no. Que sea un disparador, que haya acuerdos, que todos aporten, no me importa qué partido o qué diputado. Esto tenemos que construirlo entre todos”, dijo.