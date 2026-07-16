El desempeño industrial durante mayo

La producción de la industria se contrajo 3,5% interanual en términos agregados. La caída se mantiene al excluir de la medición la incidencia de la refinería y se profundiza en el caso del núcleo industrial.

La dinámica interanual del sector

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de la industria manufacturera se retrajo 3,5% interanual en mayo. Desde esta perspectiva, y sin depurar el aporte de la refinería o de las plantas que operan en régimen de zona franca, la división que más incidió sobre este mal desempeño fue la de elaboración de productos alimenticios, que se contrajo 4,5% frente a igual mes del año anterior (esta caída explica casi dos puntos porcentuales de la contracción interanual del sector).

En orden de incidencia negativa, le siguen las ramas correspondientes a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, con una caída del orden del 41,2% (aunque, dado su peso en la estructura sectorial, la incidencia a la baja fue de 1,7 puntos porcentuales) y fabricación de sustancias y productos químicos, cuya actividad se situó más de un 12% por debajo del nivel vigente en mayo de 2025.

En contraposición, las ramas industriales que mostraron un mejor desempeño en la comparación interanual fueron la de fabricación de papel y de los productos de papel, que exhibió un incremento de 15% (aportando casi 2 puntos porcentuales a la variación total del sector), seguida por la de elaboración de bebidas, que registró una expansión próxima al 17%. En tercer lugar, con un aumento interanual de 29%, se posicionó la rama correspondiente a la fabricación de equipo eléctrico.

Indicadores laborales

Manteniendo la misma base de comparación (mayo de 2025), el índice de horas trabajadas cayó 6,1%, una dinámica explicada principalmente por lo sucedido al interior de la rama de elaboración de productos alimenticios.

En el caso del índice de personal ocupado, la misma perspectiva arroja también una contracción, aunque en este caso menor (2,1%). Esto se explica, de acuerdo con la información del INE, por la misma división (elaboración de productos alimenticios).

La industria sin la refinería

Al extraer del análisis la participación correspondiente a la refinería de Ancap, los datos indican que la actividad industrial cayó 3,5% (en línea con lo observado a nivel agregado). Concretamente, la rama que agrupa los productos de la refinación del petróleo cayó 2,5% frente a igual mes del año anterior.

El comportamiento del núcleo industrial

Finalmente, el análisis del llamado núcleo de la industria manufacturera (que está compuesto por todas las ramas menos las que incluyen la refinería de Ancap y las plantas que operan bajo el régimen de zona francas, es decir, las de celulosa y la de Pepsico) también da cuenta de un mal desempeño durante el mes. Puntualmente, en este caso, la caída interanual fue levemente superior al 6%, reflejando el mal desempeño del tejido más representativo del sector industrial uruguayo.

Dinámica mensual

Comenzando por este informe, el INE incorpora al set de indicadores industriales la evolución desestacionalizada de las variables, depurando el efecto estacional que suele introducir ruido sobre el desempeño mensual.

A este respecto, el informe sectorial elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas destaca que “la producción de las agrupaciones ha registrado contracciones de diversa magnitud en el crecimiento mensual desestacionalizado”: 0,9% en el caso del núcleo industrial, 3,2% para la industria sin refinería y 3,3% en el caso del agregado total del sector.

Sobre esto, agrega que, “al incorporar la información de mayo, la producción del agregado industrial, así como la producción industrial sin considerar la refinería muestran una desaceleración en su crecimiento tendencial, en tanto la producción del núcleo industrial continúa estancada”.