En julio, las exportaciones de bienes uruguayas crecieron 4% interanual

Las ventas al exterior estuvieron impulsadas por las colocaciones de carne bovina, celulosa y productos lácteos, y el principal comprador fue China.

En julio, las exportaciones uruguayas, incluyendo las zonas francas, totalizaron 1.219 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4% con respecto al mismo mes de 2025 (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior divulgado por Uruguay XXI este lunes. De esta manera se compensa la caída de 4% interanual que afectó las ventas de bienes al exterior en junio.

En el acumulado anual (período enero-julio) las exportaciones alcanzaron los 7.819 millones de dólares, lo que significa un aumento interanual de 2%.

Los productos más comercializados al exterior en julio fueron la carne bovina, con 280 millones de dólares (25% de aumento interanual), la celulosa, con 143 millones de dólares (12% de incremento en comparación con el mismo mes de 2025), los productos lácteos, con 95 millones de dólares (31% de aumento interanual), la soja, con 86 millones de dólares (caída de 57% interanual), el concentrado de bebidas, con 86 millones de dólares (incremento de 18% interanual), y el arroz, con 61 millones de dólares (disminución de 8% en comparación con julio de 2025).

Los principales destinos de las exportaciones fueron China, con 235 millones de dólares (19% del total exportado), Brasil, con 190 millones de dólares (16% del total), la Unión Europea, con 174 millones de dólares (14% del total), Estados Unidos, con 134 millones de dólares (11% del total), y Turquía, con 64 millones de dólares (5% del total).