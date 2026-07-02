En junio las solicitudes de exportación alcanzaron 1.307 millones de dólares y cayeron un 4% interanual

Según el último informe mensual de comercio exterior que elaboró Uruguay XXI, en junio las solicitudes de exportación totales alcanzaron 1.307 millones de dólares y marcaron una disminución interanual de 4%.

Lo que propició la caída fue un descenso en las colocaciones desde zonas francas, que pasó de 534 millones de dólares en junio de 2025 a 430 millones de dólares el mes pasado, lo que representó una caída de 20 puntos porcentuales. Desde las aduanas, en cambio, se colocaron 877 millones de dólares, con una variación positiva del 5% a igual comparación.

En lo que respecta a los productos, la carne bovina fue el principal por 251 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 11%. El informe consignó que la suba se logró pese a una caída en los volúmenes –de casi 33.000 toneladas a 30.293–, ya que se compensó con un aumento en los precios internacionales medidos en el orden del 21% hacia los 8.300 dólares cada 1.000 kilogramos.

Por otro lado, le siguen la celulosa (240 millones de dólares, +4% interanual); la soja (157 millones de dólares, -53%) y, como diferencia respecto del ranking anual, el ganado en pie (88 millones de dólares, +75%), en su mejor posición de 2026, dado que en algunos meses del año no ingresó al top 10. El ranking cierra con los productos lácteos (72 millones de dólares, +8%).

Por destino, China y Estados Unidos concentraron el 33% y 30% de las colocaciones de carne bovina por 82 y 76 millones de dólares, respectivamente. Al mismo tiempo, el enorme país asiático también concentró el 70% de la soja.

Además, la Unión Europea (UE) canalizó el 39% de la celulosa, Turquía recibió el 63% del ganado en pie (seguida por Israel con 27% y Marruecos con 10%) y tanto Brasil como Argelia recepcionaron un cuarto de los productos lácteos cada uno (27% y exactamente 25%, en ese orden).

Pasando en limpio y de mayor a menor, China, Brasil, la UE, Estados Unidos y Turquía fueron los principales destinos de exportación en junio. La presencia de este último se explica por el ganado en pie y la celulosa: “Además de la anomalía del ganado con 154% de crecimiento, la celulosa presentó un aumento de 52%, totalizando 27 millones de dólares”.

En el primer semestre las exportaciones crecieron 1%

Una vez finalizado el sexto mes del año, las exportaciones de bienes uruguayos durante el primer semestre de 2026, incluidas las zonas francas, totalizaron 6.585 millones de dólares y tuvieron un incremento del 1% respecto del mismo período de 2025.

El organismo indicó que la carne bovina fue el primer producto de exportación y alcanzó 1.300 millones de dólares en la suma anual, una “variación prácticamente nula” respecto de igual período de 2025.

“La celulosa se mantuvo en segundo lugar en el período con 1.177 millones de dólares, seguida por los productos lácteos, que acumularon ventas por 416 millones de dólares en lo que va de 2026. En este semestre, el top 5 finalizó con el concentrado de bebidas y la soja”, señaló el informe.

Acuerdo UE-Mercosur

El informe también presentó un relevamiento de los productos uruguayos que ingresaron a la UE bajo preferencias arancelarias en el marco del acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Entre los más relevantes señaló que, en el sector citrícola, Uruguay registró ingresos de clementinas con destino a Países Bajos por 46 toneladas; unas 48 toneladas de limones distribuidas entre Países Bajos y España; y mandarinas hacia España por 69 toneladas.

Dentro de la categoría “otros productos de origen animal” también hubo exportaciones correspondientes a carne caballar, asnal o mular por 49 toneladas a Países Bajos y 31 a Bélgica. Se suman “67,2 toneladas de caquis, 40 toneladas de semillas de plantas forrajeras para siembra y 23,7 toneladas de mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, todas con destino a España”. También hubo ingresos a la UE de 9,4 toneladas de pescado y 0,3 toneladas de jugos de fruta.

Respecto de los productos con cupo, el documento consignó que las mayores solicitudes de cupo de exportaciones uruguayas correspondieron a la carne bovina por 5.054 toneladas, el arroz por 4.167 y la miel por 908.

Finalmente, el documento seleccionó como tema del mes el rol de España como socio estratégico del país. Las exportaciones uruguayas hacia ese destino representaron el 9% de las colocaciones al bloque europeo en 2025, con una suba en la carne bovina como motor durante ese año.

Señalaron que combina “tres roles”: es “un socio comercial dentro de la UE”, un “inversor con presencia sostenida en sectores estratégicos” y una “plataforma de conexión económica, institucional y cultural con Europa”.

Además, el país europeo es “el principal inversor extranjero en Uruguay” y, según el Banco Central del Uruguay, el componente capital del stock de inversión extranjera directa de origen español alcanzó en 2024 los 7.740 millones de dólares, el 17% del total.

Destacaron proyectos industriales de generación de energía –principalmente eólica– y servicios financieros, fintech o empresariales. Algunas empresas de origen español instaladas en Uruguay son Prosegur, el Banco Santander, BBVA y el Grupo Codere.