Panorama económico: la mirada de los analistas

El BCU divulgó el martes la última edición de sus dos encuestas de expectativas, recogiendo la mirada de los analistas sobre la evolución de la actividad económica y la inflación.

Expectativas económicas

El nuevo relevamiento, que incorpora las estimaciones de 21 instituciones y analistas, no trajo novedades con relación a la encuesta previa. Concretamente, la mediana de las respuestas anticipa que la economía crecería 1,3% este año y 1,6% el año que viene, acelerando levemente durante 2029 (1,9%).

De las 21 respuestas, la más pesimista prevé un incremento del PIB de apenas 0,5% para este año, en tanto la respuesta máxima proyecta una expansión levemente superior al 2%. Para el año que viene, la dispersión entre los dos extremos es menor, dado que el más pesimista indica un crecimiento del entorno del 1,3% y el más optimista de 2,2%.

Con relación al nuevo escenario macroeconómico trazado en la Rendición de Cuentas, las proyecciones de los analistas siguen quedando por debajo, a pesar de que la brecha es menor que la observada durante gran parte del año pasado. En ese sentido, las estimaciones oficiales anticipan un crecimiento de 1,6% para este año, que aumentaría en 2027 a 2,1% y a 2,4% en 2028.

Evolución reciente

Luego del estancamiento que se consolidó durante el segundo semestre del año pasado, los últimos datos muestran un repunte de la actividad en lo que va del año. Por un lado, el PIB creció 0,8% en términos trimestrales entre enero y marzo, de acuerdo con la información que se desprende de las Cuentas Nacionales.

A su vez, el indicador mensual de actividad económica exhibe una tasa de crecimiento anualizada de 1,7% durante el primer cuatrimestre del año, a pesar de que en abril el indicador se retrajo en términos interanuales. Esta caída, no obstante, recoge el efecto de la sequía y la afectación correspondiente sobre los cultivos de verano, un efecto que se extendería también durante mayo.

Complementando lo anterior, el índice líder elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social acumuló en junio su tercer mes consecutivo de expansión, lo que “refuerza la señal de una economía con cierto impulso para superar el estancamiento de la segunda mitad de 2025”. En efecto, estos datos sugieren que la tendencia de la actividad fue alcista durante el segundo trimestre.

Expectativas de inflación

En el caso de los precios, la encuesta de julio tampoco supone cambios relevantes, aunque para 2026 las proyecciones mejoran una décima. Sobre esto, el conjunto de los analistas estima una inflación de 4,8% para este año (4,9% era la proyección de junio), que se moderaría en 2027 (4,6%) y se mantendría relativamente estable en 2028 (4,6%). En todos los casos, las estimaciones de los analistas están levemente por arriba de las proyecciones oficiales, que están ancladas en torno a la meta puntual del Banco Central del Uruguay (4,5%).

Igualmente, en la Exposición de Motivos que acompaña a la Rendición se advierte que la inflación continuaría aumentando durante los próximos meses, “alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2027, para luego converger nuevamente hacia la meta”.

En este marco, el Comité de Política Monetaria (Copom) decidió mantener la tasa de interés incambiada en 5,75%, destacando los riesgos tanto al alza como a la baja que condicionarían la inflación hacia adelante.

Entre los primeros, el comité identifica las nuevas derivadas que podría generar la evolución del conflicto internacional (el precio del petróleo volvió a incrementarse en los últimos días) y los impactos climáticos que podría generar El Niño (especialmente sobre el precio de frutas y verduras). Entre los riesgos bajistas, por su parte, la minuta difundida tras la reunión del Copom del 1° de julio subraya un escenario de mayor debilidad global para el dólar, así como una desaceleración más aguda del precio de las materias primas.