Peñarol superó 2-1 a Nacional en el clásico femenino

Lorena Graña, de Peñarol, tras convertir el segundo tanto contra Nacional por la primer fecha del Torneo Clausura, el 26 de julio, en el Parque Palermo.

Con goles de Micaela Dominguez y Lorena Graña de penal, Peñarol superó 2-1 a Nacional, que abrió la cuenta con un ingenioso gol de Martina Segovia de pelota quieta.

El duelo correspondiente a la primera fecha del Clausura llegó con novedades en ambos equipos. El local, Nacional, cerró su etapa con Paula Navarro: la chilena que se convirtió en la primera extranjera en dirigir en el fútbol uruguayo femenino decidió dejar el equipo tras recibir ofertas del fútbol femenino de su país; tras eso el bolso volvió a contratar a Diego Testas, bicampeón con el tricolor, que tiene anotado en su palmarés la mejor participación de Nacional en Copa Libertadores, al obtener el cuarto puesto en 2020, y que venía de dirigir a Cruz Azul en México. En su primera presentación con las albas, Testas salió a la cancha con una única novedad: la inclusión de Martina Segovia en la oncena titular, ocupando el lugar de Sofía Olivera, que acarrea una distensión muscular.

Peñarol, por su parte, se plantó en el campo de juego con un equipo muy distinto al que disputó la primera parte del año. Entre las novedades estuvieron la presencia de la arquera Matilde de Ambrosio en lugar de Martina Alonso -quién sustituyó a Vanina Sburlati cuando la entrenadora decidió darle salida del equipo-, la de Miya Grant, para compartir junto a su hermana Torrie, y la de la dupla de zagueras Carla Larrosa y Rocio Morel.

El mano a mano

El partido comenzó parejo y sin destaque de ninguno de los dos equipos. El tricolor intentaba salir jugando desde atrás pero la pelota no circulaba de la manera esperada y como Peñarol no terminaba de acomodarse en el campo de juego, ninguno de los dos cruzaba con peligro la mitad de la cancha.

Esa sintonía se mantuvo durante toda la primera parte y recién se se quebró cuando a los 66’ el conjunto albo aprovechó de forma extraordinaria una pelota quieta a través de Martina Segovia, que quebró el cero con una pelota llovida que pasó entre el palo y el travesaño, transformándose en la apertura del marcador.

El gol potenció mucho más la reacción de las aurinegras que el ánimo de las tricolores y tan solo un minuto después convirtieron las dirigidas por Cecilia Santo, que empezaron a ordenarse en el juego. Micaela Domínguez estuvo imparable; su acción se desplegó por todos los sectores del campo de juego, con recorrido dinámico en las bandas y doblegando sus esfuerzos para aparecer en el medio campo y en la zona de ataque, siendo de lo más importante en la visita. Con mérito personal, fue la de casaca número 13 quien logró la igualdad, quedándose con una buena pelota que tuvo que acomodar dando media vuelta para vencer la valla de Josefina Villanueva e igualar las acciones.

Desde ese entonces el aurinegro mejoró notablemente, ocupando de forma inteligente los espacios que dejaba el rival, que insistia con salir jugando desde atrás pero moría en la mitad de la cancha porque el carbonero lograba cortar bien esas jugadas.

Nacional buscado la ventaja a través de contras puntuales y Peñarol generando un poco más, protagonizaron un complemento plagado de faltas y de fricción, típicos de clásico.

Pero nuevamente sorprendió Peñarol cuando corrían dos minutos del tiempo agregado y Domiguez, quien generó un penal al rematar un balón que pegó en el brazo de Mayte Costa; Graña cambió esa pena máxima por gol para darle el triunfo a la visita, que ahora saca ventaja en el Clausura frente a su rival directo, que ya levantó el título del Apertura.

Si todo se da acorde a la expectativa y ambos logran ganar todos los partidos de este torneo, y el campeón es Peñarol, la final del uruguayo tendrá clásico.