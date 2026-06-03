Se reactivó el proceso para designar al comisionado parlamentario de cárceles con una convocatoria a postulaciones

El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo dijo que “hay un amplio consenso” sobre el nombre del director del Inisa, Daniel Radío, que se había manejado por parte del Frente Amplio y el Partido Nacional.

Este martes quedó conformada, una vez más, la comisión especial para la designación del comisionado parlamentario penitenciario, que será presidida por la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz y tendrá como vicepresidente al senador nacionalista Carlos Camy. El cargo titular de la oficina del comisionado está vacante desde el 18 de setiembre, cuando Juan Miguel Petit renunció para pasar a integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La comisión que integran senadores y diputados definió publicar una convocatoria pública para que organizaciones sociales y ciudadanos particulares puedan postular para el cargo de comisionado parlamentario. Según explicaron fuentes de la comisión a la diaria, los legisladores tendrán 15 días para hacer sus postulaciones y las organizaciones tendrán 30 días, pero será en simultáneo. La convocatoria comenzó este miércoles y vence el 2 de julio.

Según indica el documento de la convocatoria, puede ser elegido comisionado parlamentario todo aquel que sea ciudadano uruguayo, natural o legal –en este caso, deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía–, tener 35 años de edad como mínimo y ser una persona con “reconocida especialización en derechos humanos, y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad”.

En diciembre del año pasado, cuando la comisión terminó de analizar las 16 candidaturas que se presentaron, la senadora Díaz informó que ninguno de los postulantes alcanzó el acuerdo de los tres quintos de la Asamblea General que se establecen como necesarios en la ley que creó al comisionado para designarlo.

Ahora, con un nuevo llamado y con la reactivación de la comisión, la diputada del FA e integrante de la comisión Graciela Barrera afirmó a la diaria que “de una forma u otra hay que buscarle una solución a este tema”, puesto que “no es solo el sistema penitenciario”, sino que “la seguridad está implícita en eso”. “Si nosotros podemos ir solucionando todos los problemas carcelarios, también vamos a poder ir solucionando cosas de la seguridad, que tan mal nos está yendo”, sostuvo.

En enero, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala había dicho a la diaria que el clima para acordar un nombre era “auspicioso” y había asegurado que la designación sería una prioridad luego del receso parlamentario.

A principios de mayo, El Observador informó que blancos y frenteamplistas pusieron sobre la mesa el nombre del actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Daniel Radío, como posible comisionado; en su momento, la diaria pudo confirmar que el tema estaba siendo tratado a nivel de senadores y que el nombre del dirigente del Partido Independiente (PI) consigue amplios consensos.

En esos términos se expresó el diputado del PI, Gerardo Sotelo, este miércoles en diálogo con la diaria. Dijo que el nombre de Radío “cuenta con el apoyo de todos los partidos”, por lo que supuso que “se presentará en su momento”. “Hay un amplio consenso con respecto a que Daniel pueda ocupar ese cargo”, afirmó.

Asimismo, una fuente del FA que integra la comisión dijo a la diaria que Radío es una persona que “puede llegar a tener las mayorías necesarias” para ser designado, y detalló que, en principio, su partido, el PI y el PN están de acuerdo con el nombre. En cuanto al Partido Colorado, hace unas semanas aseguraron a la diaria que ven con “buenos ojos” el planteo.

La misma fuente del FA aseguró que su partido no va a presentar otro candidato y que solo se postularía a Radío. En ese marco, señaló que el Poder Ejecutivo “avaló” el nombre del director del Inisa para que sea comisionado. La semana pasada, en diálogo con la diaria Radio, el director del Inisa contó que hace “más de un semestre” desde el oficialismo en el Parlamento se acercaron para transmitirle que su figura “sería de consenso” y le solicitaron su permiso para llevar su nombre al presidente de la República, Yamandú Orsi.

En ese sentido, señaló que lo “llena de orgullo” ser valorado positivamente por “los dos partidos principales de este país”, ya que se vive en un contexto en el que “es difícil que se pongan de acuerdo en cosas”. Radío reconoció que ya lo conversó con el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, así como con el propio Orsi, quien está “conteste” con esa posibilidad. En tanto, confesó que Saavedra “no quiere” que deje el Inisa.