A cuatro manos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Intendencia de Montevideo (IM) consiguió que la Junta Departamental aprobara todos los planes extrapresupuestales que estaban a consideración. La IM aceptó incorporar algunos ajustes y así logró los cuatro votos que necesitaba de ediles de la oposición para completar la mayoría especial de dos tercios. Tal como se esperaba, los ediles que votaron los planes fueron los dos de la lista 22 del Partido Nacional, Joaquín Campos y Nicolás Hernández, el edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, todos electos por el lema Coalición Republicana. Se aprobaron los préstamos para limpieza, saneamiento (este por unanimidad), para el plan Veredas, aunque se redujo el monto, algo que también se hizo con el de calles. La IM dejó sin efecto el préstamo para la revitalización de Ciudad Vieja y estudiará la realización de “un plan más abarcativo y acabado”.

Cambiando de recinto legislativo, en un día especial y tras cuatro años sin funcionar, este jueves se reinstaló la bancada bicameral femenina, con la participación de más de 30 legisladoras del Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

También en el Palacio Legislativo, la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados recibió a autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y los legisladores de la oposición criticaron con dureza a la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y a su vicepresidente, Alfredo Asti.

En nuestro suplemento Ambiente, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, hizo un balance del primer año de su gestión, en el que cumplió “con los lineamientos principales” que se planteó. Para el ministro, se jerarquizó “la agenda ambiental y climática en la agenda de gobierno y de la sociedad”, se logró “fortalecer las capacidades dentro del ministerio y posicionar un avance significativo en la normativa ambiental”; “hoy tenemos un nuevo decreto de calidad de agua y prevención de la contaminación” y “un decreto de protección de más de 800.000 hectáreas de humedales”, entre otras cosas.

Además, en nuestro suplemento Cultura libros:

Hasta el lunes.