Tarda, pero (a veces) llega

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, dispuso el procesamiento con prisión de los militares en situación de reforma Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González, militante del Partido Comunista Revolucionario, ocurrida en el Regimiento de Caballería 6 en diciembre de 1974. La investigación penal, a cargo del fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, logró determinar que los responsables de la detención fueron los integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y los enlaces de inteligencia del Regimiento de Caballería 6. La sentencia, a la que accedió la diaria, señala que los tres agentes participaron en las detenciones y en los interrogatorios bajo tortura.

González fue secuestrado junto con su esposa, Elena Zaffaroni, quien tras enterarse de la resolución dijo a la diaria: “Hace 41 años que presentamos la causa, pensé que no lo iba a ver”. De todas formas, consideró que “ni siquiera esta sentencia trae el cierre”, ya que las causas judiciales “no están enfocadas a decir dónde están” los desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

La violencia, la impunidad y los obstáculos de las víctimas para conseguir justicia también se entrelazan en el libro Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, una publicación colectiva presentada la semana pasada que reúne los aportes de una docena de especialistas en derechos de las infancias, violencia sexual, derecho penal y políticas públicas, y también de sobrevivientes, que convergen en un argumento común: que “el tiempo no puede ser un aliado de la impunidad”.

En el terreno político hay varias novedades, porque el directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética el caso de los dos ediles que apoyaron los fideicomisos de la Intendencia de Montevideo, y autoridades adelantaron que el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para suspender cobro de jubilaciones de prófugos en el exterior, no solo militares. Por otra parte, cerca de la medianoche de este martes, el plenario de la Cámara de Diputados continuaba el debate en torno a las comisiones investigadoras sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y la definición, en ese momento de la sesión, todavía era incierta.

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Hasta mañana.