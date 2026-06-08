Empates, embates y despedidas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Sobre la medianoche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú estaba contabilizando poco más del 50% de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori (52,7%) aventajaba a Roberto Sánchez (47,2%). Sin embargo, el conteo rápido integral emitido por la organización Transparencia daba un empate técnico entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El miércoles, en el marco de la 114ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se está desarrollando en Ginebra, se tratará una denuncia realizada en 2009 por empresarios uruguayos sobre la ley de negociación colectiva, que, según ellos, permite que el Poder Ejecutivo intervenga de manera excesiva durante las rondas de los Consejos de Salarios. La insistencia de la delegación empresarial hizo que Uruguay fuera incluido en la “lista corta” de la OIT junto con otros 22 países que incumplieron acuerdos internacionales. Para el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, “el caso uruguayo por el cual nos llevan al gobierno es absurdo, inaudito”, “no le hace ningún favor” y puede tener un “efecto dañoso” para el país.

En materia educativa, un reporte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre “experiencias y trayectorias educativas de alumnos pertenecientes a minorías en sexto de primaria” determinó que 59,2% de niños con ascendencia minoritaria asiste a centros de contexto desfavorable y muy desfavorable, contrastando con el 35,8% de alumnos de ascendencia blanca. El estudio también informa sobre los desempeños y aspiraciones de escolares inmigrantes.

A pesar de que hubo varias iniciativas similares previas que no prosperaron, en entrevista con la diaria, el titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció que el Poder Ejecutivo enviará este mes al Parlamento un proyecto de ley para incorporar al Código Penal los delitos por contaminación de agua, suelo, aire, la afectación de biodiversidad en áreas protegidas y la información falsa, que hasta ahora se pagan con multas de dinero. El texto, al que accedió este medio, procura que “el derecho contribuya a la protección del ambiente, como un bien jurídico de especial trascendencia colectiva, para la existencia misma de los seres humanos y los ecosistemas, complementando la legislación ambiental existente, con una amplitud de respuesta que trascienda la sanción administrativa y la jurisdicción civil”.

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Hasta mañana.