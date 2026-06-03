Debate motorizado (II)

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Lejos de haber zanjado el tema con el video que hizo público en la noche del lunes, el presidente Yamandú Orsi volvió a referirse este martes a la polémica por la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, después de que el semanario Búsqueda informara que había utilizado un auto donado por la automotora Car One como forma de pago. Concretamente, en diálogo con algunos medios de prensa escrita, entre los que estaba la diaria, el mandatario aseguró que no usará más la camioneta en cuestión y que la donará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el traslado de niños en el interior del país.

Más allá del gesto, Orsi dijo que, a su entender, no hubo ilicitud en el procedimiento y que otro tema será lo que eventualmente dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública respecto de si estuvo bien haber aceptado que se la vendieran a un precio menor al de lista.

Una vez más, la oposición considera que el asunto no termina de aclararse. El diputado colorado Felipe Schipani señaló a la diaria que el presidente “sigue interpretando mal el tema”, porque “el problema nunca fue la camioneta”, sino “cómo la adquirió, por qué se le hizo el descuento” y el hecho de que “un vehículo de la misma automotora fue utilizado para la asunción del 1º de marzo” de 2025, entre otras “muchísimas dudas que la donación de la camioneta” a la ANEP “no disipa”. Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a este medio que la donación evidencia “que hubo un mal proceder” y subrayó que para el Partido Nacional es importante que Orsi “le responda al Parlamento”, en referencia a los pedidos de informes que se hicieron sobre la compra de la camioneta.

En esta edición también les traemos los detalles de la denuncia penal que un conjunto de organizaciones sociales –como el PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Coordinación por Palestina y Serpaj, entre otras– presentaron el 29 de mayo contra el uruguayo-israelí Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para países de habla hispana, por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Y, en la crónica parlamentaria, los entretelones del debate que terminó con el rechazo del Senado a la conformación de una “comisión especial de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo en Uruguay”, una propuesta que fue impulsada por la oposición y que naufragó al no contar con el respaldo del Frente Amplio.

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Hasta mañana.