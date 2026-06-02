Sheinbaum le volvió a pedir a Estados Unidos que no se meta en los asuntos internos mexicanos

La mandataria lo hizo después de que el embajador de Washington en México opinara sobre la lucha conjunta contra las organizaciones de narcotraficantes.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmó una vez más la soberanía de su país y le reclamó al embajador estadounidense en Ciudad de México, Ronald Johnson, que se abstenga de hacer comentarios sobre las cuestiones internas del país.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos”, expresó la mandataria, según consignó el diario La Jornada, a la vez que insistió en que México mantiene su disposición a sostener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto de la soberanía.

La presidenta izquierdista hizo esas declaraciones luego de que el representante de Washington en la capital mexicana expresara en un mensaje en su cuenta de X que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”. “Cada vez que nos dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, agregó Johnson en su mensaje, que se da en un contexto de rispideces entre México y Estados Unidos.

La tensión entre ambas naciones aumentó por la participación de agentes de la CIA en un operativo hace algunas semanas en el estado de Chihuahua y por la solicitud estadounidense de detención y extradición de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos, Rubén Rocha Moya, quien tras el pedido estadounidense pidió licencia en su cargo.

El domingo, en un acto masivo en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum llamó a defender la soberanía y consideró legítimo dudar de las intenciones de Estados Unidos cuando hace solicitudes de extradición sin pruebas, en alusión al caso de Rocha Moya. “Vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México”, expresó la líder del Movimiento de Regeneración Nacional.

La mandataria también cuestionó si existe interés real de la actual administración de la Casa Blanca que lidera el presidente Donald Trump en ayudar al país y combatir al crimen organizado, o si sectores de la ultraderecha estadounidense lo están usando con fines electorales en su territorio e incluso para influir en las elecciones federales mexicanas del año que viene.

Pero además de tener roces con Estados Unidos, el gobierno de Sheinbaum, a pocos días de que comience el Mundial que se disputará en los tres países de América del Norte, también afronta una importante huelga de maestras y maestros nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en demanda de mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y mejores condiciones laborales.

Este martes el Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación Pública, reiteró su llamado al diálogo a la CNTE, luego de que el lunes, durante una movilización de docentes en el centro de la capital mexicana, se registraran incidentes con las fuerzas policiales, que, de acuerdo con lo que informó el portal Animal Político, dejaron tres heridos: dos integrantes de la asociación de docentes y una persona que pasaba por el lugar.

Luego el gobierno convocó a los integrantes de la CNTE a un “diálogo respetuoso” y a que ejerzan su derecho a la movilización de forma pacífica, evitando actos de violencia.