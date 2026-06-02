Representante de la ONU manifestó su temor de que Israel cause en Líbano la misma destrucción que en Gaza

El gobierno de Netanyahu rechaza los llamados de Trump a no atacar Beirut, mientras que Washington se muestra optimista en cuanto a su negociación con Irán.

La ofensiva israelí en Líbano, con la destrucción que está causando en ese país, debilita los discursos acerca de negociaciones que avanzan hacia una tregua. Sin embargo, este martes estaban previstas en Washington instancias de diálogo entre Líbano e Israel, y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que también están en marcha conversaciones entre su país e Irán. Incluso se mostró optimista en cuanto a un eventual acuerdo con las autoridades iraníes, que exigen un cese del fuego en Líbano como condición para un entendimiento.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA por su sigla en inglés), Tom Fletcher, expresó su temor de que Israel cause en Líbano una devastación similar a la que perpetró en la Franja de Gaza. “Habiendo visto esa situación en Gaza, me horroriza la idea de que cualquier otro lugar pueda enfrentarse a semejante devastación. Y, por lo tanto, me resultan muy escalofriantes las amenazas que hemos escuchado” proferir al respecto por ministros israelíes, dijo.

Según citó la agencia Efe, durante una conferencia en España, Fletcher agregó que estamos ante “un momento aterrador de violencia e impunidad cuando los ministros [israelíes] pueden lanzar ese tipo de amenazas escalofriantes de la manera en que lo están haciendo”.

El funcionario también alertó sobre lo que está ocurriendo en el territorio libanés. Dijo que el desplazamiento forzoso afecta a “enormes cantidades” de personas, sobre todo en el sur, donde cada vez es más difícil para la OCHA trasladar la ayuda humanitaria a los civiles, y que los propios trabajadores humanitarios “están siendo blanco de ataques”.

El lunes Trump anunció que Israel no enviaría tropas a Beirut y que en una charla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había evitado un ataque en la capital libanesa. Según informó el portal Axios, Trump le dijo en privado a Netanyahu que está “completamente loco” y que estaría “en la cárcel” si no fuera por él.

Sin embargo, poco después de la conversación entre ambos, Netanyahu advirtió que Israel retomaría su ofensiva en Beirut si era blanco de algún ataque de la milicia chiita libanesa Hezbolá, vinculada con Irán, con la que se enfrenta en forma regular. “Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”, manifestó en un comunicado.

Hospitales bajo ataque

“La población de todo Líbano, en particular las mujeres y las niñas, se enfrenta a niveles espantosos de violencia, desplazamiento y pérdidas humanas”, dijo este martes la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Líbano, Anandita Philipose. Informó que fueron atacados varios hospitales, entre ellos un centro gestionado por la Organización de las Naciones Unidas que ofrece servicios de salud materna en el sur del país.

La funcionaria afirmó que hay 13.500 embarazadas con partos previstos para los próximos 30 días que fueron desplazadas, mientras que otras 1.500 se encuentran en zonas aisladas, en las que no tienen refugios seguros ni atención médica. Philipose manifestó que los ataques contra centros de salud en el país superaron los 190 y mataron a 128 trabajadores.

Este martes, el avance de tropas israelíes sobre Líbano continuó con el ataque contra una de las ciudades más importantes del sur del país, Nabatieh.

En tres meses, esta ofensiva mató a 3.468 personas y dejó 10.577 con heridas, según las autoridades de salud libanesas, y la violencia continuó incluso en momentos en que supuestamente había una tregua.