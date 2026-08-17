Estados Unidos e Irán se mantienen desafiantes, mientras llegó a su fin el plazo del memorando firmado por ambos países en junio

La popularidad del mandatario republicano sigue cayendo a medida que se acercan las elecciones de medio término de noviembre y la guerra no termina.

Este lunes se cumplió el plazo de 60 días que establecía el memorando de entendimiento que representantes de los gobiernos de Estados Unidos e Irán habían firmado el 16 de junio, cuya finalidad era plantear las condiciones para el final de la guerra que empezó el 28 de febrero con el ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes sobre el territorio iraní.

Pero el acercamiento entre las partes no fue positivo pese a los intentos de mediación, por lo que la situación se mantiene sin cambios, con ambas partes en posición desafiante. En este sentido, el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Irán debería “izar la bandera blanca de la rendición”, pero a la vez afirmó en declaraciones a la cadena Fox que su administración mantiene conversaciones con la Guardia Revolucionaria, algo que fue desmentido por los iraníes.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró que las “graves” violaciones por parte de Washington hicieron que el plazo del memorando perdiera “toda relevancia”, y agregó que las fuerzas iraníes están preparadas para responder en caso de ataque.

La extensión de la guerra y el impacto que está teniendo en Estados Unidos por el aumento del precio de los combustibles le está pasando factura a Trump.

Desde el punto de vista político, la indefinición de la guerra y su costo excesivo están siendo capitalizados por los demócratas, quienes apuntan a ganar las elecciones de medio término de noviembre.

Al respecto, el líder del sector opositor en el Senado, Chuck Schumer, criticó el fallido memorando de entendimiento con Irán, calificándolo como “uno de los mayores fiascos de política exterior en la historia de Estados Unidos, encabezado por un presidente que no sabe lo que hace”.

En una publicación en su cuenta de X, Schumer afirmó: “El memorando de ‘malentendido’ de Trump con Irán fue un fracaso absoluto y un fiasco total que no logró ningún avance hacia sus objetivos declarados, pero que golpeó duramente a los estadounidenses con precios de combustibles disparados por encima de los cuatro dólares por galón”.

“Donald Trump le falló a nuestras tropas y a nuestra nación. Debemos poner fin a esta guerra de inmediato mediante una diplomacia seria para poder empezar a reconstruir tras el daño que él causó”, afirmó Schumer.

Los dichos del legislador demócrata van en línea con el índice de aprobación de Trump, que, de acuerdo con lo que informó el lunes una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, cayó al nivel más bajo desde que comenzó su presidencia, con una abrumadora mayoría de los ciudadanos preocupados de que la guerra con Irán se prolongue durante mucho tiempo. Solo el 33% de los encuestados en el sondeo afirmó aprobar la gestión de Trump, mientras que el 64% la desaprueba.

El índice de aprobación de Trump, que descendió desde el 35% registrado en una encuesta anterior de este mismo mes y se sitúa por debajo de cualquier puntuación previa a su mandato actual, igualó ahora el nivel más bajo de su gestión anterior, alcanzado en diciembre de 2017.

Tras su vuelta a la Casa Blanca el año pasado con poco menos de la mitad del país aprobando su presidencia, la popularidad de Trump sufrió un revés este año después de los ataques contra Irán.

El conflicto paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo que pasaba por el estrecho de Ormuz, provocando un aumento en el precio de los combustibles que está afectando a los hogares estadounidenses.

Trump, quien basó su campaña electoral en la promesa de mantener la inflación bajo control y evitar guerras prolongadas, aseguró inicialmente que el conflicto con Irán duraría pocas semanas y afirmó que la guerra era la única forma de impedir que Teherán lograra desarrollar un arma nuclear capaz de amenazar a Estados Unidos y a sus aliados.