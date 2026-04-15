La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad (29 en 29) un proyecto de ley que introduce un conjunto de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia vinculadas a la inscripción de hijos e hijas. “Yo estoy convencida de que el proyecto que proponemos hoy es sólido justamente por el nivel de acuerdo”, expresó la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, quien fue la encargada de presentar la iniciativa en el plenario.

En primer lugar, el proyecto establece que “el hijo habido dentro del matrimonio llevará los apellidos de los cónyuges en el orden por el que ellos opten expresamente”. La normativa vigente dispone que, por defecto, el hijo habido dentro del matrimonio “heterosexual” –término que en el proyecto se plantea eliminar– “llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre”, si bien se añade que “los padres podrán optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo entre ellos”.

Al respecto, la senadora del FA Constanza Moreira apuntó que, “a más de diez años de la ley de matrimonio igualitario, solo el 3,4% de las inscripciones colocaron el apellido materno en primer lugar”. En ese sentido, señaló que “la escasa proporción de gente que utilizó el apellido de la madre no se debe a un tema de libre elección, sino a la cantidad de obstáculos que hay”.

En el proyecto se agrega que, en caso de no existir un acuerdo entre los cónyuges, “el orden de los apellidos se determinará por un sorteo en el momento de la inscripción, que será realizado por el oficial de estado civil”. Asimismo, se establece que “el acuerdo respecto al orden de los apellidos se acreditará al momento de la inscripción del nacimiento, mediante la manifestación expresa de la voluntad de ambos cónyuges ante el oficial de estado civil”.

Desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi advirtió que la implementación de la iniciativa –que todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados– implicará “un trabajo de mucha sensibilización de quienes tienen la responsabilidad de las inscripciones, o sea, del Registro Civil”. “No se termina acá el tema, acá comienza”, afirmó.

Por otra parte, con respecto a los hijos que son inscriptos únicamente por la madre, el proyecto establece que, en caso de que posteriormente “el padre reconociera al hijo”, el segundo apellido del hijo –que según la normativa vigente es el de la madre– se sustituirá por el apellido del padre. Para esto, de todos modos, “deberá recabarse la voluntad del hijo que haya cumplido 13 años de edad”.

A su vez, el proyecto dispone que, en caso de una adopción plena por parte de cónyuges o concubinos, “el hijo sustituirá sus apellidos por los de los adoptantes en el orden por el que ellos opten expresamente”. La normativa vigente también establece que, por defecto, el hijo llevará el apellido del padre adoptante en primer lugar y el de la madre adoptante en segundo lugar, salvo que haya un acuerdo común para “invertir el orden establecido precedentemente”.

Robert Silva: “Hay que derribar determinadas barreras”

Díaz señaló que la iniciativa forma parte de “un proceso bastante largo”, ya que el proyecto original fue presentado por la bancada del FA en 2018. “Creo que es una muy buena señal de este Parlamento poder avanzar en esto”, manifestó. En la misma línea, Moreira dijo que “este es un proyecto más en el avance de eso que nosotros llamamos la agenda de género, de los derechos humanos en Uruguay”.

Por su parte, Bianchi manifestó: “Yo le quiero dar, por lo menos a la bancada del Partido Nacional, la tranquilidad de que ha habido un trabajo técnico, que ha habido comprensión y que ha habido toda la buena voluntad que corresponde a quienes somos legisladores y representantes de la ciudadanía”.

El senador del Partido Colorado Robert Silva, en tanto, sostuvo que el proyecto “es un avance importante” para “seguir avanzando en derechos”. “Hay que derribar determinadas barreras, producto de esa evolución y de la generación de esos nuevos afectos y de esos núcleos familiares también constituidos por el amor y por el afecto, que quieren tener hijos en su seno y que por las disposiciones que teníamos vigentes se generaban las injusticias que aquí se decían”, expresó Silva en el transcurso del debate parlamentario.