Excepciones, elecciones y negociaciones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras más de un mes de conflicto, con movilizaciones y cortes de ruta que aún persisten en varias partes del país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción. La norma, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el domingo y promulgada este lunes, faculta al presidente a declarar el estado de excepción mediante decreto, aunque requiere la aprobación del Poder Legislativo, según consignó la cadena Unitel. En una conferencia de prensa a la que asistieron integrantes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, Paz defendió la medida en tanto “de nada sirve desarrollar una visión de desarrollo económico” sin seguridad y denunció la existencia de actores vinculados al “narcoterrorismo” que interfieren en la política del país.

La ley fue rechazada por el expresidente Evo Morales, ya que a su entender “debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos”, escribió en X. En ese sentido, cuestionó que “la norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios y amplía la intervención militar en conflictos internos”, por lo que solicitó “el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el estado de derecho y las libertades fundamentales”.

Mientras tanto, en uno de sus países vecinos, el candidato izquierdista Roberto Sánchez Palomino se encaminaba a la presidencia de Perú. Con 94,93% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Sánchez –del partido Juntos por el Perú– tenía este lunes el 50,10% de las adhesiones, contra 49,89% de su adversaria, la derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular. Es la cuarta vez que Fujimori llega a una segunda vuelta electoral y en las tres anteriores cayó por escaso margen.

Ya en el plano local, finalizó el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. En los últimos tres meses, la comisión recibió a diversas delegaciones y ahora el próximo paso será la presentación de los informes finales que se remitirán al plenario de la cámara baja. En total, habrá cuatro informes: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana –es decir, los partidos Nacional, Colorado e Independiente–, uno de Cabildo Abierto y, por último, uno de Identidad Soberana.

Por otra parte, transportistas “autoconvocados” se movilizaron este lunes en distintas partes del país en rechazo a la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la eficiencia de los controles en el sector. Uno de los voceros del movimiento, Federico Holzmann, explicó en radio Carve que la convocatoria surgió luego de que se realizaran unos talleres “para la instalación” de la guía y afirmó que una de las principales diferencias es que esta medida tendrá un costo asociado. Más tarde, en una rueda de prensa, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que la herramienta “no tiene costo” y aseguró que en este momento existe “toda la disposición” por parte del gobierno de incorporar “otros planteos” o “clarificar las cuestiones”.

Hasta mañana.