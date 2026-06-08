El izquierdista Roberto Sánchez sobrepasó a Keiko Fujimori en el conteo de las elecciones peruanas y se encamina a la presidencia

Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, luego del primer discurso pronunciado después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 7 de junio.

Ambos postulantes llamaron a esperar por los resultados definitivos, aunque la tendencia es adversa para la candidata derechista, que perdería en segunda vuelta por cuarta vez.

Si bien todavía faltarán algunos días para que las autoridades electorales peruanas proclamen al candidato ganador de los comicios celebrados el domingo, a medida que avanza el conteo oficial a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cada vez parece más cercano el triunfo del candidato izquierdista Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú.

Con el 94,93% de las actas contabilizadas, Sánchez tenía el 50,10% de las adhesiones, contra 49,89% de su adversaria, la derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular. En votos, la diferencia entre los candidatos es de 36.000, pero la tendencia favorece netamente al postulante izquierdista, que amplía su ventaja en cada actualización.

El voto rural, particularmente el proveniente de los departamentos andinos del sur del país, está potenciando el camino hacia la presidencia de Sánchez, que por el contrario tuvo un bajo desempeño en la capital, Lima, y en su zona metropolitana, donde obtuvo poco más del 30% de los apoyos.

Este brusco corte entre lo que vota Lima y lo que sucede en buena parte del resto del país es un fuerte indicador de la polarización existente en Perú, en un contexto de gran descrédito de la clase política en general, con un enorme porcentaje de rechazo entre la ciudadanía. En las últimas horas tanto Sánchez Palomino como Fujimori estuvieron acompañando el conteo, y ambos emitieron mensajes pidiendo mesura y paciencia a sus seguidores.

“Estamos confiados y optimistas, pero, como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Entonces, ¿a qué llamamos? Pues a lo que corresponde, que cada quien haga su chamba, su trabajo. Nosotros tenemos nuestros personeros, nuestros equipos técnicos. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar”, expresó Sánchez este lunes, de acuerdo con lo que informó Radio Programas del Perú.

Por su parte, Fujimori dijo: “Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales, que tenemos más de 100 de ellos en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas y, bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados sea cual sea el ganador”.

En esa línea, de acuerdo con lo que informó el diario limeño La República, la candidata de derecha mencionó que corresponde a ambos partidos políticos (Fuerza Popular y Juntos por el Perú) “tender los puentes” una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados de forma oficial. “De nuestro lado hay toda la disposición”, sostuvo Fujimori.

Para la líder de Fuerza Popular, una nueva derrota electoral sería un durísimo golpe. La hija del exdictador Alberto Fujimori, fallecido en setiembre de 2024, accedió en esta ocasión a la segunda vuelta por cuarta vez, y en las tres anteriores cayó por escaso margen.

En su primera campaña, en 2011, fue derrotada en la segunda vuelta por Ollanta Humala por una diferencia de 445.000 votos. Posteriormente, en su segundo intento, en las elecciones de 2016, la líder de Fuerza Popular cayó con Pedro Pablo Kuczynski por apenas 41.000 votos. Y en 2021 fue Pedro Castillo, del partido indigenista de izquierda Perú Libre, quien logró superar a Fujimori, también por un escaso margen, solamente 44.263 votos.