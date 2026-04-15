Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Dos casos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, doméstica y contra la infancia y la adolescencia, que estuvieron en el centro de la agenda mediática en las últimas semanas, tuvieron novedades este martes en el ámbito parlamentario. Por un lado, el senador Andrés Ojeda y la diputada Elianne Castro, del Partido Colorado, y el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, solicitaron un informe técnico a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para evaluar “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” a Moisés Martínez, el joven de 28 años que mató a su padre, tras una vida de violencias, y fue condenado a 12 años de prisión.

A modo de fundamento, los legisladores opositores señalan que el indulto “se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una ʻmortificaciónʼ adicional para una víctima de abuso crónico”, y remarcan que en la propia sentencia judicial se reconoce “un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija”.

Por otro lado, en respuesta a una convocatoria de los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados recibió a la subsecretaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Valverde, para obtener información sobre la actuación de la cartera en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo. Tras la reunión, Schipani dijo en rueda de prensa que Valverde “admitió que hubo fallas muy importantes” del MI y señaló que, a raíz de una investigación que se hizo luego del crimen, “hoy hay sumarios a funcionarios policiales”. El legislador dijo, a su vez, que la jerarca confirmó que hubo “una cadena de errores que hicieron que quienes tenían que intervenir, en este caso el INAU, no lo hicieran”.

Siguiendo en el terreno de las violencias, para esta edición también entrevistamos a la reconocida escritora feminista británica Laura Bates con el foco puesto en su último libro, La nueva era del sexismo (2025), donde advierte que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están reinventando y amplificando la misoginia.

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