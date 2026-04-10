Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Al cierre de esta edición continuaba la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, por parte del senador colorado Pedro Bordaberry. En una cámara con mayoría del oficialismo no se esperaban consecuencias para el ministro. Durante sus exposiciones, Negro destacó una caída anual de 6,7% de los homicidios y de 9,2% en el primer trimestre de 2026, lo que significa “una tendencia muy importante”, que se puede “definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora”. El ministro expuso que en ese período también se redujeron 85,7% (de 7 a 1) los homicidios de mujeres por violencia de género y los delitos sexuales bajaron 8,5% (de 804 a 736). En cambio, Bordaberry criticó las políticas de seguridad implementadas entre 2005 y 2020, y destacó las del gobierno de Luis Lacalle Pou: “Se abandonó el modelo de izquierda tradicional, de culpar a otros y no al delincuente, de sostener que el delito es fruto de la pobreza y las cárceles y parte de un sistema de opresión. Se ejerció la autoridad y se puso en el centro de la actuación de la Policía la protección del ciudadano honesto”. Además, el senador de Vamos Uruguay advirtió que las modificaciones al Código del Proceso Penal impulsadas por el gobierno “permitirán liberar a personas privadas de libertad; es decir, largar presos a la calle como pasó en 2005”.

También ayer, la Junta Departamental de Montevideo creó una comisión especial para tratar los cinco proyectos de la Intendencia capitalina que deberán contar con recursos extrapresupuestales por un monto de 300 millones de dólares. Las obras de limpieza, saneamiento, veredas, calles y de revitalización de la Ciudad Vieja necesitan de una mayoría especial de 21 votos en 31 ediles, por lo que la oposición deberá aportar por lo menos cuatro votos. Si bien un grupo de cuatro ediles del Partido Nacional (PN), que conformaron una bancada independiente, ha mostrado mayor apertura a negociar con la comuna, el miércoles, una edila del grupo se declaró independiente, debido a “diferencias en temas internos”. Con esto, se aleja la posibilidad de que estén los votos que necesita el oficialismo, además de que se viene presionando sobre los ediles blancos de otras formas. Según Búsqueda, el expresidente Luis Lacalle Pou le planteó a los ediles del PN que no deberían aprobar más endeudamiento para la comuna. Sobre este tema, el intendente Mario Bergara sostuvo: “Yo a veces veo mensajes que ponen más el foco en una cuestión de juego político menor. Cuando trasciende que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político. Ya vendrán los tiempos electorales, no es ahora donde hay que poner ese foco”.

El Tribunal de Apelaciones de 4º turno revocó la prisión domiciliaria nocturna para Sebastián Mauvezín, acusado de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores, en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés, sobre quien el mismo tribunal confirmó la decisión de la jueza de mantener la prisión preventiva.

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