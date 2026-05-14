Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace un año que falleció José Mujica y su sector político le rindió homenaje en el teatro El Galpón con testimonios de autoridades de gobierno, legisladores, militantes, y artistas.

En el plano de la política económica, en primera instancia, el senador del Partido Nacional Sergio Botana había propuesto citar al Parlamento al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, en régimen de comisión general, pero finalmente este miércoles, solo con los votos de la oposición, el Senado aprobó interpelarlo para que informe sobre “el estado general de la economía y sus perspectivas”, los niveles de actividad, de empleo, las exportaciones, la deuda, la competitividad, la designación de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Silvia Rodríguez Collazo, y los cambios previstos para las administradoras de fondos de ahorro previsional que surgieron del Diálogo Social, entre otros temas.

Esta convocatoria a Oddone parece reflejar un cambio en la postura de la oposición hacia el titular del MEF, con el que tenían una especie de luna de miel. Lo mismo se puede inferir de las recientes críticas que le hicieron algunos referentes de las cámaras empresariales, que de alguna manera llevaron a una reacción de Oddone.

El miércoles, en el tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Oddone habló del escenario externo de incertidumbre, suba del petróleo, y desaceleración, pero también respondió a quienes especularon sobre algunas de las iniciativas surgidas del Diálogo Social. El ministro dijo que “a nadie se le puede ocurrir que un equipo económico” con las credenciales que tiene el que encabeza “está rifándose la sostenibilidad fiscal”, y enseguida afirmó que sostener que hay medidas que “están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria en Uruguay, que yo, como analista, nunca la presencié”. “Hemos, en las últimas semanas, pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico”, agregó.

El ministro se hizo en parte responsable de esto por errores de comunicación del gobierno, pero también opinó que el debate económico “no solamente es del sistema político, también es del sector privado”, y aseguró que corporaciones y entidades privadas “no han estado alineadas, no han estado a la altura de las circunstancias”.

Este miércoles, según contó a la diaria el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, la instalación de una comisión en el marco del Consejo Superior Tripartito para abordar la reducción de la jornada de trabajo dividió a las cámaras empresariales. Solo la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús y la Gremial Única del Taxi aceptaron participar del espacio tripartito, en el que también estarán actores de la academia y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien la OIT impulsa esta iniciativa a nivel global, la semana pasada representantes de las cámaras empresariales se reunieron con el director general del organismo, Gilbert Houngbo, con motivo de su visita a Uruguay, para manifestarle preocupación porque entienden “que antes de hablar de reducción se tiene que hablar de flexibilidad”. Marcelo Pereira en su columna opina que la intención también es que Uruguay vuelva a ser incluido “en la infame lista –mal llamada “negra”– de países que violan gravemente los convenios de la OIT”.

Hasta mañana.