Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Autoridades de los gobiernos de Uruguay y Argentina volvieron a reunirse ayer, esta vez en el Palacio Santos, para avanzar en limar las asperezas entre ambos países por la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global pretende construir en Paysandú. Después del encuentro, las dos delegaciones –que estuvieron encabezadas por los respectivos cancilleres– destacaron en un comunicado que los representantes uruguayos “actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del memorándum de entendimiento con la empresa HIF”.

A su vez, el texto resalta que nuestro país está “analizando otras eventuales localizaciones alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas”, algo por lo que el canciller argentino, Pablo Quirno, expresó su “satisfacción”. Más tarde, tanto Quirno como su par uruguayo, Mario Lubetkin, manifestaron su conformidad con el “nivel de avance” y coincidieron en la apuesta al diálogo y a “evitar conflictos”. “Como ya tuvimos una experiencia muy mala, que tanto nos afectó desde el punto de vista económico y de las mismas relaciones, ese es el punto de partida donde dijimos: ‘Por aquí no’”, enfatizó Lubetkin, en referencia al histórico conflicto por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.

Siguiendo con el capítulo de asuntos exteriores, también hubo novedades del caso Cardama, porque el astillero español inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato que había firmado la administración anterior con la empresa para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia, si bien Cardama presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, todavía no precisó el monto del resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar el diferendo.

En materia de política nacional, y en el marco del debate por la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo que condiciona su voto al tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años.

En el terreno social, les contamos que tres de cada cuatro docentes uruguayos usan inteligencia artificial en sus prácticas educativas, según un estudio de Ceibal; y que, después de un proceso que sus integrantes empezaron a soñar en 2018, la asociación civil Mujeres con Historias ya tiene definido el proyecto arquitectónico para construir su vivienda colaborativa feminista de adultas mayores.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.