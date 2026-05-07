Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles, se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República un homenaje a Zelmar Michelini, a 50 años de su secuestro y asesinato, junto al entonces diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y al matrimonio de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. El orador que cerró el acto fue uno de los hijos de Zelmar, el exsenador Rafael Michelini, quien al referirse a la búsqueda de los desaparecidos dijo que “en algún momento, hay que dar la orden” a las Fuerzas Armadas para que entreguen información, pero “esa orden no puede ser vacía”, “tiene que ser conceptual”, y agregó que “ahí tiene que haber algunos castrenses consustanciados con el tema derechos humanos” para que se hallen realmente los archivos. El presidente Yamandú Orsi, que asistió al homenaje, dijo al final que le gustó “la palabra de Rafael” y “dónde pone el tema desde una dimensión bastante más viable y posible. Lo analizaremos”. El mandatario también fue consultado por las críticas que recibió por haber visitado un portaaviones de la Armada de Estados Unidos y respondió que “es el precio de la libertad” y de la “responsabilidad de un jefe de Estado”. “Soy presidente de Uruguay. No estoy aquí y no hago política exterior representando a una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene a Uruguay”, agregó.

Desde mediados de setiembre de 2025 está vacante el cargo de comisionado parlamentario penitenciario, y este miércoles se dio a conocer que representantes del Frente Amplio y del Partido Nacional manejan el nombre del actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Daniel Radío, a quien los colorados también ven con buenos ojos.

En el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, la vicepresidenta Carolina Cosse presentó un proyecto de intervención urbana del edificio y su entorno, concebido “desde una perspectiva contemporánea de sostenibilidad ambiental, calidad del espacio público e integración urbana”. Básicamente, la idea es reconfigurar la circunvalación del palacio, incorporando áreas verdes, mejoras en la circulación, transformando en peatonal un tramo de General Flores y construyendo un edificio “polifuncional” en un predio que no se utiliza. Legisladores de la oposición no demoraron en rechazar públicamente la propuesta. “Estamos frente a un mal uso de recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible, que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive Uruguay”, criticaron los senadores colorados.

En nuestro suplemento Economía, Lucía Barrios entrevista al doctor en Economía por la Universidad de Oxford, el argentino Jorge Katz, que sostiene que Uruguay en comparación con la región “es quizás el que mejor [...] ha enfrentado [...]el fenómeno de la transformación estructural de la economía”, y tiene una oportunidad porque en América Latina “se está borrando el límite” entre agro e industria debido a un nuevo “paradigma biológico digital”. “No vamos a volver a ser grandes productores de industrias, porque en eso se encuentran China, Corea e India, pero sí podemos volver a modelos interesantes de construcción de competitividad en nichos de la agroindustria que están surgiendo”, como los biocombustibles y nuevas áreas asociadas a los lácteos y la bioeconomía. Sin embargo, el economista advirtió que Uruguay mantiene un “problema grave” en materia de educación y enfrenta desafíos vinculados a la exclusión social y la informalidad laboral.

Hasta mañana.